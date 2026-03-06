拉筋总是无感觉？专家揭「与身体失联」先做2分钟全身扫描、拉伸效果即翻倍

一直以来，我都会分享各种伸展拉筋技巧。但今天，我想探讨如何真正提升你的拉筋体验，让自己真切地放松下来、并变得更柔软灵活。

「我拉筋时没有任何感觉」这是我在工作坊中最常听到的说法之一。但容我直说：即使是超级柔软的人，在伸展时也一定会有感觉，只是他们在更大的幅度下才会感受到。因此，问题不在于「没有感觉」，而在于你已经与身体失去连结太久，觉察力变得非常微弱，或者在拉筋的当下，你的思绪飘到别处去了，注意力根本不在身体上。

为甚么身体觉察（Awareness）如此重要？

（一）我们大部分时间都处于「自动驾驶」模式: 每天匆匆忙忙，从一件事赶往下一件事，很少真正停下来感受身体正在发生甚么。我们与身体严重失联。

（二）缺乏身体觉察，就无法解决不适或紧绷：你无法解决一个你根本不知道存在的问题！想像一下去看医生或物理治疗师，当他们问你「哪里不舒服？」、「是甚么类型的不适？」、「痛感是怎样的？」有时候人们根本无法确定，甚至完全说不出来。结果？诊断和治疗只能基于估计和猜测。

伸展治疗（Stretch Therapy）中特别强调「感受」（由伸展治疗导师Czon Wong提供）

这正是为在伸展治疗（Stretch Therapy）中，我们特别强调「感受」这回事。透过直接比较拉筋前后的感受，你就能找出真正对你有效的伸展动作，而你根本不需要任何解剖学知识。「感受」做得越多，你就越知道确切需要做哪个伸展动作，需要多大的强度，如何在过程中适时调整，最后你会成为自己身体的专家。

2分钟日常觉察练习

让我们从一个非常简单的日常觉察练习开始，只需2分钟。这正是我在每一堂课或工作坊开始时， 必定与学生一起做的练习。

躺下的「身体觉察扫描」练习

躺下的「身体觉察扫描」练习 （由伸展治疗导师Czon Wong提供）

针对：拉筋无感、身体觉察弱、思绪很容易飘走、长期紧绷

步骤：

找一个安静位置，平躺在瑜珈垫上，双脚自然打开，双手放在身体两侧，掌心向上 先用 3 次慢呼气把身体「放下来」：鼻吸气（自然），鼻呼气（更长、更慢），呼气时放松腹部与下颚 先把注意力带到「后脑勺」：感受它和地面的接触点、重量（不用改变，只是感受） 注意力慢慢往下到「颈、肩、上背」，问自己：哪边比较紧/松？哪边比较重？只需要分辨左右差别 再往下移至「中背／下背」：觉察背部与瑜珈垫的接触面与重量分布（哪些部位较贴近、哪些部位较有空隙），并留意左右是否存在差异 到「腹部」：观察腹部的柔软度与松紧状态（柔软、紧绷、僵硬？） 到「骨盆/臀部」：感受臀部与地面的压力分布（左右一样吗？哪边更紧/松？） 到「大腿、膝盖，小腿」：感受腿的重量，让它们「沉」进地面；感受腿的哪一部份更沉更贴瑜珈垫 最后到「脚踭、脚掌、脚趾」：感受脚跟是否放松、脚趾是否不自觉用力 结束前，用 1 次慢呼气把整个身体扫过一遍：从头到脚，感受「整体」的安静感与重量，然后再慢慢张开眼睛、然后坐起来

小贴士：

这个练习的目标不是「放松到睡著」，而是「感受到更多」 练习只著重觉察，不用调整 感觉可以很微细：重量、接触面、左右差别，都算「感觉」 思绪飘走很正常，拉回来就已经是在练觉察（每次拉回来 = 一次训练） 做完再去拉筋，你会更容易找到「真正拉到的位置」，而不是只在完成动作

伸展拉筋属正念练习 专注于身体感受

做完这个简单的练习后， 很多同学发现感觉更平静、身体紧绷已经有减轻。长期定时练习的同学更反映工作更专注、思绪变得更清晰；有冥想习惯的同学亦更容易进入状态。伸展拉筋不是机械式地完成一系列动作，它其实是正念练习（Mindfulness Practice） ，透过专注于你的身体感受来进行。当你学会觉察，拉筋就变成了一场与身体的深度对话，你会知道它需要甚么，你会感受到它的变化。这正是伸展治疗更深一层次，对于心、灵的整合练习。

下次拉筋前，先花2分钟感受一下身体。你可能会惊讶地发现，原来身体一直在等你聆听。

澳洲 Stretch Therapy 伸展治疗 认证高级导师

