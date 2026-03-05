港产卡路里App Threads爆红 串爆营养评语网民劲受落 打工仔低脂低卡午餐如何选？

很多人减肥和控制饮食时都会使用卡路里App，拍低食物的照片就能辨识热量、脂肪、蛋白质等营养资讯，非常方便就能知道到底吃了甚么下肚。近来在Threads上有个港人开发的卡路里App爆红，而其席卷社交平台的原因，竟然是由AI生成的恶毒营养评语，网民被骂反而更开心？

港产卡路里App Threads爆红 串爆营养评语网民劲受落

网民在Threads上讨论这个名为「卡老味」的App，直言「超好笑」，「用香港人着（最）骄傲的语气串Ｘ你」、「好虐我好爱」。此App使用贴地广东话口语，口吻十足一个严厉「Mean爆」的监督者。当用家上传食物照片时，AI除了会辨识是甚么食物，并估算碳水、蛋白质和脂肪含量之外，更会生成一段评语来「攻击」用家的食物选择，过往的饮食记录更会留有「案底」。网民对于「被闹」反而非常受落，更有人抱著玩的心态上传非食物的相片「博闹」。不过也有用家反映AI辨识食物和份量出错，以及卡路里摄取建议太低、可能令人出现饮食焦虑等问题。

成年人每天应该吃多少？卡路里如何分配比较好？

根据衞生署资料，中国营养学会建议，一个中低体力活动水平的成年男子，每天需要2200-2600kcal的热量，非孕期或哺乳期的女性则需要1800-2100kcal的热量以维持身体所需。卡路里摄取过多固然会导致肥胖及增加癌症、糖尿病等多种慢性疾病的风险；然而长期能量摄取不足，引致体重过轻，亦可能会增加贫血、心跳不规则、骨质疏松及骨折的风险。

世界衞生组织（WHO）对于三大营养素碳水化合物、脂肪和蛋白质，均有列出符合健康饮食的建议摄取量。

碳水化合物：人体主要的能量来源。未精制碳水化合物应占每日总能量的45-75%；10岁以上的每天应摄取至少25g天然膳食纤维，或者至少400g水果和蔬菜

脂肪：总脂肪摄取量限制在每日总能量的30%或以下，其中饱和脂肪和反式脂肪分别不应超过总能量摄取的10%和1%

蛋白质：每日摄取总能量的10-15%

打工仔午餐吃茶记如何吃得低脂低卡？

香港打工仔午餐首选莫过于茶餐厅，贪求方便快捷，选择又多。不过一般茶餐厅食物向来高脂高钠，如何才能避免热量陷阱？本港营养学硕士团队、营养学家Gavin和Stephy解构过16款茶餐厅常见粉面的营养价值，包括卡路里、脂肪含量。

根据营养师比较发现，多款炒粉面的热量均突破1000kcal，最肥的干烧伊面脂肪含量更可高达72g。相反，选择汤粉面大大减低「邪恶度」，云吞面、雪菜肉丝米粉等都不超过500kcal，属于比较安全低卡的选择。他们也提醒，吃汤面时最好加点蔬菜和避免加工肉，就能吃得更健康。

