63岁松重豊续拍《孤独的美食家》拍足14年豪迈食相疗愈心灵 自揭丧食却不变胖4大原因

提到经典的美食剧，很多人第一时间都会想到由漫画改篇的《孤独的美食家》（孤独のグルメ）。这部超人气长寿日剧，从2012年播出至今已经有10季，去年更推出了电影版，官方近日正式公布第11季将要在4月播出。普通的上班族、朴素平实的美食，但吸引无数观众为之著迷。事实上，饰演主角五郎的松重豊本人食量并不多，不禁令人好奇为何他吃足10多年，却能够保持身材不走样。

63岁松重豊《孤独的美食家》拍足14年 自揭丧食却不变胖4大原因

剧中的井之头五郎，心无旁骛地品尝眼前的食物，一口接一口吃得津津有味的模样，主线剧情极其简单却充满疗愈感，观众仿佛能够从画面中共享到同一份满足感，跟著主角一起纾解一整天的疲劳。但戏外的松重豊今年已经63岁，近年一直有传他其实不想再演《孤独的美食家》。对于新一季的推出，他表示：「虽然现在是退出的最佳时机，但因为各种原因，所以继续拍下去。」

松重豊透露，剧组拍摄非常紧凑，过程基本上是一镜到底、一气呵成的，经常要在40分钟把超过一餐份量的食物吃完，有时候甚至一天要拍好几家店。与总是大吃特吃、胃口大开的五郎相反，松重豊本人其实食量很小，不只比同龄人吃得少，与同桌的女性相比，也往往是吃得最少的那个。他从剧版到电影版一直吃足14年，为何没有出现身形暴胀的「职业伤害」？

松重豊吃不胖秘诀｜1. 限制食量

松重豊会在拍摄日的前一晚，刻意减少晚餐的摄取量，拍摄当天早上更是甚么都不吃，直到中午甚至下午正式开拍。从第一季开始，他就一直坚持：在现场吃的第一口食物必须是当天的第一餐。目的就是为了真实呈现在他饥饿难耐，咬下第一口食物那一刻的的情绪。「只要肚子饿，我随时都可以扮演井之头五郎。」

另外在拍摄以外的日子，松重豊吃得很少，也不喝酒，「不知不觉就维持了现在的身材。」不过，因为他很容易心情烦躁，所以爱吃甜食平伏心情，也经常提醒剧组人员在10点和下午3点应该休息吃点零食。

松重豊吃不胖秘诀｜2. 剧组帮忙减少份量

松重豊平日饭量很小，但一入戏就能够变成不喝酒但食量极大的井之头五郎，能够吃个不停，也特别有食欲。就算工作人员现场增加需要吃的餐点，「我的胃会很灵活地配合。」不过，剧组近年考量到他的健康，逐渐减少了剧本中写的食物份量。

松重豊吃不胖秘诀｜3. 每日运动

如果没有工作，松重豊会每天带狗出门散步一个半小时​​；虽然不去健身室，但每天都会做10分钟滚轮运动锻炼腹部，以保持身材。

松重豊吃不胖秘诀｜4. 意志力

身为演员的专业和意志力，或许是松重豊能够保持身材的关键。因为可能会同时接拍其他角色，必须尽可能维持标准身材，他觉得是自己的身体，为了演员的工作在自行调整适应，「如果你有意识地控制，告诉自己『不，我不会变胖』，那就真的不会发胖。」不过他强调，说服自己需要非常坚定的意志力，一刻不能松懈。「但如果有人要求我增重，我反而觉得很难。」

