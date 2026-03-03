日本7-11爆红增肌恩物 高蛋白饭团1个抵4个 抗衰老/健身人士每天要吃多少蛋白质才足够？

很多人去日本旅游都喜欢逛便利店，因其商品不时推陈出新，经常都找到意外之喜。近期日本7-11新推出一款高蛋白饭团，就堪称「增肌恩物」，备受健身和减肥人士的关注，在社交平台上火速爆红。蛋白质对于维持身体机能、生成肌肉十分重要，不只是增肌人士才需要多吃。随著年纪增长，肌肉会加速流失，长者要维持健康更需要吃得足够。

日本7-11爆红高蛋白饭团 「健身恩物」 蛋白质1个抵4个

这款盐味鸡肉饭团外表看似平平无奇，大小也如同一般饭团，却是高蛋白低脂之选。一般三角饭团大约只有4-6g蛋白质，但这款的含量却高达22.8g，1件就抵得上4件普通饭团。如果以正常午餐份量吃2个来计算，非常轻松就能摄取到超过45g蛋白质，对于忙碌又想吃得健康的人会是「快靓正」之选。

近期日本7-11新推出一款高蛋白饭团，就堪称「增肌恩物」，备受健身和减肥人士的关注，在社交平台上火速爆红。（图片来源：Ｘ@biyou_takumi_）

有运动爱好者大赞比起饮蛋白奶昔或吃蛋白棒，吃饭团更有饱足感，不容易觉得空虚；相比即食鸡胸肉又能够摄取到碳水化合物，也是另一个加分点。不过，它也并非全是优点，有网民注意到其钠含量偏高，这算是即食食品的通病。

长者/减肥/坐办公室 需要吃多少蛋白质？

成年人每天要吃多少蛋白质才足够？复健科医生王思恒表示，很多人以为自己吃得均衡，其实根本吃不够蛋白质。肌肉是维持高基础代谢率、抗衰老的关键。减肥人士吃不够蛋白质，容易在减脂的同时也减走肌肉；长者摄取不足更会大大增加肌少症的风险。相反，增加蛋白质摄取能够提升饱足感，有效调节食欲，降低对零食的渴望，令减肥不容易失败。他建议按照身体需要摄取充足：

一般上班族：每公斤体重摄取1.2至1.4克蛋白质，例如体重60公斤者，每日需72至84克蛋白质

健身爱好者和减肥人士：每公斤体重摄取1.4至1.6克或以上蛋白质

长者：参考运动员标准，摄取足够蛋白质以对抗肌肉流失。

