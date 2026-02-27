168断食容易破功？研究证「隔日断食」减肥法效果更好 3步骤轻松执行周末聚餐都没问题
刚刚过去的农历新年，一直坚持的「168断食」有没有破功？很多人减肥时都会尝试间歇性断食法，但实行起来往往难以坚持下来。其中最大的问题就是周末假期的吃饭聚会邀约，难道努力减肥一定要「断六亲」、远离亲朋戚友？新研究发现，采取「隔日断食」的减轻体重效果，比起限时限刻进食更加优秀，更重要的是能够至少享受到一日周末生活，不必忍口。
168断食容易破功？研究证「隔日断食」减肥法效果更好
营养师薛晓晶在Facebook专页发文指，很多人平日断食问题不大，但周末吃饭时间一乱就前功尽废。就算忍得到口，也容易因为活动量多了、错过了进食的时间等原因，导致只能挨饿，饿到头晕，靠意志力与食欲对抗。但2025年一项发表在《BMJ》的研究发现，相比很多人推崇的「168」等限时饮食方法，更加容易执行的「隔日断食」」策略，减肥效果更加好。
研究显示，「隔日断食」的表现不只稍微优胜于持续限制热量摄取的饮食方法，比起其他间歇性断食策略（限时饮食和全日禁食），体重减轻的幅度也比较大，平均多瘦1.05-1.69kg。与此同时，「隔日断食」与限时进食相比，更具有降低总胆固醇、三酸甘油脂和非高密度脂蛋白胆固醇水平的好处。
3步骤轻松执行「隔日断食」 周末聚餐都没问题
薛晓晶分享实行「隔日断食」的简单步骤：
- 选择2天作为「轻断食日」，例如周一和周四，但一定不能连续两天。
- 轻断食日全日摄取约500kcal，并集中一餐吃完。因为只吃一餐，应以豆腐、鸡蛋、鱼等优质蛋白质为主，配上一大碗蔬菜汤，这样营养均衡之余，饱腹感也能持续一整天。
- 其他日子三餐正常吃，但要避免「奖励」的心态「报复性进食」。
惟她提醒，这种断食法并非每个人都适合，尝试之前应询问营养师意见。
