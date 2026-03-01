Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

减肥用错方法等于让头发挨饿！掉发、变脆易折断 专家吁必吃4种关键营养素

减肥运动
过年期间大鱼大肉，很多人都会在年后开始减肥大计，但错误的减肥方法不仅瘦不下来，还会导致营养不良、荷尔蒙失调、代谢紊乱。最常见后遗症莫过于掉发问题越来越严重，非常打击自信心。不想越减肥、头发越伤，日常务必摄取足够4大关键营养素，才能养出坚韧丰盈秀发。

减肥用错方法等于让头发挨饿！4原因致掉发、变脆易折断

植发专家及皮肤科医生柯博桓在Facebook专页上发文指，许多人减肥只吃烫青菜、水果，却不吃肉，这会造成很多不同的营养素摄取不足。他指出减肥导致掉发的4大原因，各位减肥人士可参考：

减肥导致掉发的4大原因

1. 蛋白质摄取不足

不少人减肥不吃肉，但头发的主要成分是一种叫角蛋白（Keratin）的蛋白质。当蛋白质摄取严重不足，身体会优先把有限的蛋白质供应给心脏和肝脏等重要器官，头发这种非必要组织就会被牺牲。

2. 缺铁性贫血

女性本来就容易缺铁（月经会流失铁质），再加上减肥少吃红肉、内脏，铁质摄取更容易不足。铁质是制造血红素的关键元素，血红素负责把氧气运送到全身，包括头皮毛囊。当缺铁时，毛囊得不到足够氧气和养分，就会开始萎缩、头发变细、容易断裂脱落。

3. 极低热量饮食

很多人认为吃得少就能快速瘦身，于是每天只吃800、1000 kcal。但是，当热量摄取过低，身体会启动「饥饿模式」（Starvation Mode），降低基础代谢率来节省能量。这时候，身体会关闭所有非必要功能，包括头发生长、指甲生长、甚至月经都有可能停掉。

4. 缺乏营养素

减肥时如果只吃单一食物（水果减肥法、代餐减肥法），很容易造成多种营养素缺乏。头发生长需要的关键营养素包括：

  • 维他命B群（尤其是B7生物素、B12）：参与细胞代谢和蛋白质合成，缺乏会导致头发脆弱易断。
  • ：调节荷尔蒙、促进细胞分裂，缺锌会让头发生长停滞。
  • 维他命D：影响毛囊周期，缺乏会增加掉发风险。
  • Omega-3脂肪酸：维持头皮健康、减少发炎反应。

