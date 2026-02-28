减肥多饮暖水瘦更快！研究证体重减轻多5倍 专家教路5个时间饮水最有效加速烧脂

对著生病的人说「饮多杯暖水」看似敷衍，但科学证明，饮暖水真的比较有益。有研究发现，减肥人士餐后喝一杯温热清水，可以减轻多5倍体重。喝水能够促进新陈代谢、抑制食欲，令减肥修行事当功倍。甚么时候饮、饮多少最有效？

减肥多饮暖水瘦更快！研究证体重减轻多5倍

饮暖水能够帮助瘦身原来已有科学验证？2023年发表在国际期刊《Biomedicine》上的一项研究报告，研究人员将50名超重成年人分成2组，一组在每顿饭后饮用200-250ml温水，另一组则是饮用同样份量的室温水。

结果3个月后，饮用温水组别的减重成果远远高于室温水组别。「温水组」参加者平均体重从76.29kg，显著下降2.92kg，至73.37kg，BMI也明显降低；至于「室温水组」平均只减轻了0.56kg。研究证明了在餐后饮用暖水有助于减肥且无显著副作用，这可能与温水能缓解食道的压力，促进消化道的舒张与蠕动有关。

多饮水加速烧脂5大机制

多饮水对身体好是常识。即使不饮暖水，平日多喝水的人也会比不爱饮水的人，减肥时更加顺利。内媒《人民日报健康客户端》统整了多位医生和专家的意见，解构饮水对提升减肥效果的5大机制。

饮水促进减肥烧脂5大机制

1. 抑制食欲

饮水有天然的「食欲抑制器」的作用。大脑有时候会混淆「渴」和「饿」的讯号，还未到该吃饭的时候却出现突如其来的饥饿感，很可能只是因为身体缺水而发出警报。先喝杯水，这种饥饿感很可能就会自然消失。

2. 减少热量摄取

除了餐后饮水可以促进减肥，在饭前喝水也有助减少热量摄取，对于控制体重都有帮助。有研究发现，在低热量饮食的基础上，三餐前20分钟先喝500ml清水，持续12周可以多瘦了约2kg。

3. 替代含糖饮品

研究显示，不用刻意挨饿，不改变正常饮食的情况下，只要把日常的可乐、奶茶、果汁等含糖饮品换成清水，持续6个月，BM平均下降0.31。改饮其他无糖饮品也有同样的效果。

4. 新陈代谢的推动器

人体的一切化学反应，包括脂肪的分解和代谢，都离不开水分子的参与。因此身体水分充足，才能确保分解脂肪的效率，并将其转化为能量为身体所用。相反如果缺水，脂肪代谢的速度自然会减慢。

5. 提升运动表现

身体哪怕只是轻微脱水，体能也会大幅下降、疲劳感急升、注意力不集中，影响运动表现。充足的水分能维持电解质平衡、润滑关节、帮助调节体温，身体才有力气和耐力完成训练，燃烧更多卡路里。

专家教路5个时间饮水最有效加速烧脂

专家建议把喝水当成习惯，而不是为解渴才饮。这个小改变，比起任何减肥方法更轻松，却可能是有效果。如果不是太热或太干燥的日子，一般低活动水平的成年男性每天的建议饮水量为1500-1700ml，女性则为1500ml。如果运动量大、出汗多，或者天气炎热，就需要在此基础上额外补充。饮清水固然最好，或冲泡很淡的茶也不错，低不宜用其他饮品代替清水。至于水温应在10-40℃，饮超过65℃的热水会增加患上食管癌的风险。

甚么时机喝水最好？

甚么时机喝水最好？

清晨起床后：喝一杯温水，补充夜间流失的水分，唤醒新陈代谢。 餐前30分钟：喝300-500ml清水增加饱腹感，有效控制食量。 运动：运动前1小时先补充500ml水分；过程中少量多次补水；运动后大量补充以弥补流失的水分。 饥饿时：先喝一杯水，等待10分钟，视乎饥饿感有否消失再进食。 疲劳时：有可能是身体脱水，先喝一杯温水能有效纾缓疲劳。

延伸阅读：错误使用水樽释有毒物质！装这8种饮品恐成细菌温床 如何正确清洗避风险？

---

相关文章：

纾缓便秘｜日本爆红排毒清宿便法 营养师教白萝卜加1物煮汤 缓解便秘超有效

早上起床第一杯水如何饮？饮错易伤肠胃兼血压高 清水/柠水/蜜糖水哪种更好？

早上吃甚么精神更好？医生公开晨间必吃精选 起床第1杯宜饮冷水/暖水？

佛系减肥消脂不反弹！营养师教9件小事卡路里减30% 更可降血糖胆固醇