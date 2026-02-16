长期侧睡/单边咀嚼恐变大小脸 中医美颜针重塑对称V脸 紧致轮廓减淡法令纹

在拍照时总是习惯用某一边脸对著镜头？或是照镜子时，隐约觉得自己的脸一边大一边小，却不知如何改善？这种情况，就是俗称的「大细面」（面部不对称）。注册中医师李绮婷向《星岛头条》分享案例指，除了天生的骨骼结构外，更多时候是源于长期的生活习惯，例如受睡眠姿势、咀嚼习惯等影响。

长期侧睡/单边咀嚼恐变大小脸 中医美颜针重塑对称V脸

注册中医师李绮婷分享病例指，一位31岁的上班族陈小姐（化名），长期受大细脸困扰。医师诊断患者由于习惯用右侧咀食物，导致该侧的咬肌过度发达、肥厚。患者亦有长期侧睡的睡眠习惯，持续压迫同一侧脸部，可能影响血液循环和软组织形态。她的右脸明显比左脸丰润，下颚线条也不对称。其他颚关节、颈椎或牙齿没有特别异常。

陈小姐因为长期侧睡、单边咀嚼，导致面部轮廓不对称。

在接受了李医师的评估后，陈小姐开始进行每周1次的美人针疗程。过程中只有轻微的酸胀感，没有任何副作用。到第3-4次疗程，陈小姐身边的朋友开始觉得她「脸变顺了」，但说不出具体变化。她自己则感觉两侧脸部的肌肉运动越来越同步。到了第5-6次疗程，她照镜子时能清晰地看到，两侧脸型的轮廓趋于对称，右脸的线条变得流畅紧致，左脸也显得饱满一些。整体脸色变好，下巴线和脸部轮廓变得明显。法令纹减少。该患者在治疗后脸部不对称大幅改善、也更漂亮了。

甚么是中医美颜针？如何挽救大小脸？

李绮婷解释指，中医美颜针以中医角度来看是利用经筋和经穴来治疗，并结合西医解剖学，利用筋膜和肌肉的方法来治疗。有别于传统针灸，美颜针使用的是极细的针，刺入特定的面部穴位与肌肉层，作用非常精准。主要针刺面部肌肉周围的穴道，使其肌肉放松以拉提下垂的肌肉，可消除皱纹、改善脸部外围轮廓的治疗方法。

她提醒，效果因人而异，需由专业中医师诊断后制定个人化疗程。同时，在疗程期间应配合改善生活习惯，如均衡使用双侧咀嚼、注意睡姿、保持正确姿势，能让效果更持久。

专家资历：注册中医师 李绮婷

李绮婷医师曾于北京专研医术，跟随北京中医药大学第三附属医院针灸科主任刘春燕医生学习针灸，擅长以各种针法治疗疾病。对薄氏腹针治疗单纯性肥胖颇有心得。擅长以针灸处理肩颈痛、头痛、不寐、肠胃不适等问题。

