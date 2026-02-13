70岁米雪公开4大冻龄秘诀 保养汤水不能少 跟发哥跑山锻炼体魄：把声都变靓

【抗衰老】现年70岁的视后米雪一向保养得宜，被公认是圈中的「美魔女」。她近年爱上跑步，不时与周润发（发哥）和一众好友组成跑山团，经常锻炼身体，因此状态保持得极好。她日前在TVB《流行都市》节目大谈自己的保持健康的「冻龄」心得。

70岁米雪公开4大冻龄秘诀 汤水保养+跑山锻炼体魄

米雪在《溏心风暴》饰演红姨霸气的演技多年来仍然为人津津乐道。除了拍剧，她也钟情于粤剧，去年更与一众粤剧艺术家组团到新加坡表演，非常活跃。经常演绎强势的角色的她，要在镜头前维持最佳状态，私底下有甚么保养心得？

米雪冻龄心得｜ 1. 持之以恒地运动

米雪入行多年，经常都要拍戏熬夜，虽然带给观众很多好作品，但一直在消耗容易挨坏身体。因此近十年来，她自觉要投入更多时间照顾自己，坚持运动保持健康，现在每天早上6点起床出门跑步。她开始跑步的契机，其实是在抗疫期间跟著发哥和圈中好友跑山，每星期跑两三天，甚至试过跑足五天。他们也会去挑战崎岖的山径。她认为，跑步不只能够提升耐性和毅力。快跑也能训练心肺功能，使她说话更有中气，声音更明亮，「把声都靓咗」，外表更是容光焕发。

米雪冻龄心得｜2. 汤水养生

女演员尤其注重外表，容易有容貌焦虑，对于皱纹、皮肤衰老等都极为紧张。不过米雪认为美丽是由内而外散发的，非常奉行广东人的汤水养生智慧，一年四季会顺应时节饮不同汤水养颜和调理身体，例如夏天饮用清补凉，冬天饮鸡汤。如果挨夜就要饮花旗参水，补充耗损的元气。

米雪冻龄心得｜3. 紧贴流行

米雪亦非常乐于接受新事物，她认为人需要「与时并进」，紧贴流行趋势，例如近几年大热的短剧。她保持著「参与一下没有坏处」的心态，尝试了短剧拍摄，跟朋友学习幕后工作。

米雪冻龄心得｜4. 与亲友保持紧密联系

良好的人际关系对身心健康都非常重要。米雪与一众好友感情深厚，除了会一起行山，更不时相聚饮茶，甚至连身后事的话题都能够一起讨论，没有忌讳。除了演艺工作，她也做义工多年，关心社区、为长者剪头发等。让自己保持活跃，做热爱的事情，心境自然就年轻。

