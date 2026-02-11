一星期只食冰！韩女团Billlie成员公开自虐式极端减肥法 挨饿到晕倒失忆：整个人像浮在空中

K-pop竞争激烈，对于偶像们的唱跳实力和身材标准一向极为严苛，一边要求维持「激瘦」身型，一边又要在舞台上表演高强度的舞蹈。韩国女团Billlie成员文秀雅（SuA）和Tsuki（福富月）近日在节目中揭露了在练习生时期所经历的地狱式、自虐式减肥法，包括连续1星期只靠冰块维生，最终换来晕倒失忆、身体机能失调等严重后果，光鲜亮丽的背后往往要付出极大的健康代价。

南韩女团Billlie成员文秀雅和Tsuki近日在YouTube频道《오키키 ㅇㅋㅋ》作客，在节目上分享在练习生时期的辛酸经历。文秀雅表示，当时公司宣布要进行体脂测试，已经很瘦的她，为了让数字更「完美」，竟然开始了连续1星期的「食冰减肥法」。她那时认为饮水都会变重，因此整个星期，每日由朝到晚只吃冰块。她忆述，头3天身体还承受得到，但到了第4日，就开始没有了走路的感觉。「我明明在走楼梯，但感觉整个人好像浮在空中。」经过这地狱般的1星期，她的体重跌至人生最低的42kg。但她坦言，自己当时是因为年轻才挨得住，更警告大家不要模仿如此危险的减肥方法。

一日只吃3粒糖 挨饿到晕倒失忆

同团的日籍成员Tsuki曾经的减肥经历同样令人震惊。她透露，为了上镜更好看，能够穿上像「童装一样小」的舞台服装，她曾与另一位练习生「每天早午晚各吃一粒糖果，一日总共只吃3粒糖果。」这种方法让她们在短时间内减掉了4-5公斤。

然而，极速减磅的代价却是营养不良、健康全面崩溃。「我当时觉得这是与自己的一场战斗，就算出现贫血、头晕眼花的症状，我都会死顶落去。」 某一日她又觉得头晕，想要拼命忍耐的时候，谁知下一刻就没有了记忆，原来已经直接晕倒。

地狱式节食只会越减越肥

文秀雅在节目上也直接对现今的审美标准提出质疑。她表示，近来社会对「美」标准已经变成追求极度纤瘦，「我不明白为甚么一直谈论大家的体重。」她自己更曾承受过来自妈妈的压力，「我妈妈过去常对我说：『身高减120，就是最理想的体重』。」

这些极端减肥法等于把体重数字凌驾于身心健康之上，无疑是变相的自残行为。内分泌新陈代谢专科医生蔡明劼曾表示，很多人认为减肥就是要挨饿或者只吃极低热量饮食，但极端节食对于身心都是一种伤害，可能导致掉发、停经、情绪低落等健康问题。这样快速减肥会令身体自动降低代谢率，以适应饥饿状态，反而拖慢烧脂速度和增加饥饿感，引致食欲大增，更容易出现暴饮暴食导致体重反弹。

吃糖果减肥也不是长远之计。美国营养师Jessica Cording特别提醒注意「糖上瘾」问题。吃糖因为无法产生实质饱足感，容易引发食欲异常；而且缺乏优质蛋白质、膳食纤维及健康脂肪，会令摄入的糖分被迅速代谢，反而触发更强烈的饥饿感，甚至出现不自觉的强迫性进食行为。另外，糖分摄取更会直接抑制瘦素在内的脂肪激素，扰乱新陈代谢，导致摄取越多糖分就越感到饥饿的恶性循环。一旦「糖上瘾」，将全面影响人体精力、情绪及体重，长期更可能大幅提升肥胖、第二型糖尿病等多种慢性病的发生率。

