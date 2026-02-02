44岁Ella陈嘉桦冻龄「薄背」秘诀公开 每日100下弹力带练出紧实背肌

44岁Ella陈嘉桦出道多年，近年不时在社交媒体及演唱会上大骚完美身材，当中美背线条更超吸睛！她曾分享自己靠一条弹力带「走天下」，每日做100下练出紧实「薄背」，冻龄Look及好身材令人羡慕。一起来了解一下她的健身秘诀吧！

44岁Ella陈嘉桦冻龄「薄背」秘诀公开

Ella陈嘉桦出道25年，由早年的可爱中性打扮，到近年女人味十足形象，十分百变。Ella近年不时在个人IG、传媒访问及演唱会上与粉丝分享健身心得。除了日常的带氧运动外，她的秘诀是用弹力带练背，她相当勤力、曾表示：「我每天都会带著弹力绳（弹力带），有空就拉一拉。」而Ella亦透露自己会每日做100下弹力带练背，进行以下阻力训练：

Ella弹力带练背秘诀

1. 弹力带W字训练

步骤1：双手握住弹力带两端，与肩同宽，手臂举至头顶。

步骤2：双手向左右撑开弹力带，同时将手肘弯曲并向下拉，使手臂与身体形成W字形。

2. 弹力带水平外展

步骤1：弹力带绑成圈（或使用环状弹力带），套在双手手腕处，前臂水平向前方伸直。

步骤2：保持手臂伸直，背部夹紧，双手前臂往外推开弹力带。

3. 弹力带Y字训练

步骤1：双脚踩住弹力带中间固定，双手握住弹力带两端，企直，核心收紧。

步骤2：手臂伸直，向前上方举至耳朵旁，手臂与身体呈Y字形。

Ella亦曾在接受传媒访问时提醒，背肌能稳定身体姿势，如果长期不运动伸展背肌，坐电脑枱工作的人则易有圆肩、胸闷、肩膀酸痛等问题，更提醒大家要积极练背，以免出现寒背、圆肩问题。

「12330爬坡」减肥法

除了练背等重训，Ella亦有做带氧运动，她曾在社交媒体分享「12330爬坡」减肥法，在跑步机上健走消脂。「12330爬坡」减肥法即是以跑步机为主，坡度设为12、速度设为3mph、连续跑步机上跑30分钟。实际上，坡度12的跑步机并不易跑，像跑「微陡」的小斜坡、但又不需快步跑，针对臀肌及大腿肌，让心率维持加快、达燃脂功效。

