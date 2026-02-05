Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

41岁台湾女星体脂维持13.5%不反弹 靠自制鸡肉干增肌 坚持「不吃不会瘦」大原则

减肥运动
更新时间：11:20 2026-02-05 HKT
发布时间：11:20 2026-02-05 HKT

被誉为台湾娱圈「瘦身女王」的女星小祯，体重由高峰期的过百公斤，近日成功减至55公斤的标准好身材，体脂率更长期维持在约13.5%的惊人水平。她身型Fit爆的关键在于「吃对东西」与「勤力运动」，近期更大方分享自制「增肌神器」高蛋白鸡肉干，坚拒「饿住瘦」！

41岁台星小祯体脂维持13.5%不反弹 靠自制鸡肉干增肌

现年41岁的小祯早年因患上多囊性卵巢症候群而暴肥至105公斤，后来的起心肝减走40公斤、练出紧致马甲线，体重长期维持约55公斤，体脂率更由2017年的41%降至现时的13.5%，8年来至今亦体重亦没有反弹，多得平日的饮食健康。近期讨论度最高的就是她亲手做的「高蛋白鸡肉干」，不只能当零食解嘴馋，更是维持低体脂的减肥好帮手。小祯自制「高蛋白鸡肉干」

  1. 选用低脂的鸡胸肉。
  2. 将鸡胸肉切成薄片。
  3. 放入烘果干机，以70度低温慢烘8小时。

 

小祯解释，低温慢烘不会破坏蛋白质结构，水分抽干后，蛋白质反而更集中，吸收效率更好。相比市售产品，自制版本没有放任何调味，无添加多余糖分或加工物，既健康又美味。方便携带，可作为正餐间的优质蛋白质补充或解馋零食。除了零食，小祯更分享自制高蛋白饭盒，包括豆腐、肉碎、青瓜及饭，她强调「淀粉一定要有」。

拒以极端挨饿瘦身 运动后会吃茶叶蛋

身高173cm的她在瘦身路上并非依靠极端节食。曾有粉丝留言叫她「多吃一点」，小祯霸气回应：「不要再叫我多吃点了！我吃很多！不吃是不会瘦的！」过度挨饿只会令基础代谢下降，容易复胖。她坦言自己现已经瘦身成功，所以饮食选择较随心所欲；但如果还在减肥阶段，必须「吃得干净、吃得标准」，既不能放纵进食，也不能节食。小祯提醒，做完运动后餐单要多加注意，秘诀如下：

  • 先吃蛋白质，令身体的肌肉好好吸收，身体有饱足感，之后再吃蔬菜；
  • 假如太饿就吃少量淀粉质，淀选择全自然的淀粉质，例如马铃薯、粟米等全谷类，白饭已是偶尔吃的「最不健康」选择、面食会尽量避吃。

小祯在运动后的简易餐单包括：

  • 2粒茶叶蛋
  • 1盒莲雾
  • 1支乳酪饮品

推荐2个「零器材」健身动作

小祯直言维持身材的秘诀就是「没事就泡在健身房」，并强调减肥只有「努力运动、勤劳运动、好好吃」三大原则没有捷径。她接受台媒访问时，指大腿肌群等于是人类的第二个心脏，所以把大腿肌肉练好的话，身体代谢就会提高。她曾示范以下「零器材」健身动作：

1. 基础深蹲

  • 动作：双脚与肩同宽，脚掌向外呈45度。下蹲时确保膝盖不超过脚掌，维持最低蹲姿。快速下蹲、慢速站起，屁股要夹紧，维持核心稳定。
  • 进阶版深蹲：基础深蹲加入负重，如果家里没有健身器材，可抱小孩或狗狗练习，每天可做3至5组。 

2. 进阶版棒式运动

  • 动作：双手与肩同宽，手掌放肩膀下方并垂直于地面。单手离地，交互碰肩与碰膝；避免身体冕动，用大腿及腹部发力撑住。放慢动作速度，持续约1分钟。

资料来源：小祯IG医师好辣VOGUE Taiwan

延伸阅读：中女变靓｜5XL女子靠4招减51公斤穿回S码裤子 身体年龄回春至27岁

 

---

相关文章：

减肥消脂必吃6种蔬菜 常吃这种更降胆固醇 搭配1类食物效果翻倍

 

不节食也能减肥变瘦？35岁作家靠每日做平板支撑 1年减走10公斤 

减肥不用节食跑步？医生实测每天原地跳3分钟 1年劲减10公斤

减肥可以食淀粉食肉！推介33款减肥懒人餐 低卡饺子/椰菜花饭/蒟蒻面

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
23小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
2小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
4小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
20小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
14小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
20小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
3小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
2026-02-04 09:40 HKT
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
17小时前