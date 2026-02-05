41岁台湾女星体脂维持13.5%不反弹 靠自制鸡肉干增肌 坚持「不吃不会瘦」大原则

被誉为台湾娱圈「瘦身女王」的女星小祯，体重由高峰期的过百公斤，近日成功减至55公斤的标准好身材，体脂率更长期维持在约13.5%的惊人水平。她身型Fit爆的关键在于「吃对东西」与「勤力运动」，近期更大方分享自制「增肌神器」高蛋白鸡肉干，坚拒「饿住瘦」！

41岁台星小祯体脂维持13.5%不反弹 靠自制鸡肉干增肌

现年41岁的小祯早年因患上多囊性卵巢症候群而暴肥至105公斤，后来的起心肝减走40公斤、练出紧致马甲线，体重长期维持约55公斤，体脂率更由2017年的41%降至现时的13.5%，8年来至今亦体重亦没有反弹，多得平日的饮食健康。近期讨论度最高的就是她亲手做的「高蛋白鸡肉干」，不只能当零食解嘴馋，更是维持低体脂的减肥好帮手。小祯自制「高蛋白鸡肉干」；

选用低脂的鸡胸肉。 将鸡胸肉切成薄片。 放入烘果干机，以70度低温慢烘8小时。

小祯解释，低温慢烘不会破坏蛋白质结构，水分抽干后，蛋白质反而更集中，吸收效率更好。相比市售产品，自制版本没有放任何调味，无添加多余糖分或加工物，既健康又美味。方便携带，可作为正餐间的优质蛋白质补充或解馋零食。除了零食，小祯更分享自制高蛋白饭盒，包括豆腐、肉碎、青瓜及饭，她强调「淀粉一定要有」。

拒以极端挨饿瘦身 运动后会吃茶叶蛋

身高173cm的她在瘦身路上并非依靠极端节食。曾有粉丝留言叫她「多吃一点」，小祯霸气回应：「不要再叫我多吃点了！我吃很多！不吃是不会瘦的！」过度挨饿只会令基础代谢下降，容易复胖。她坦言自己现已经瘦身成功，所以饮食选择较随心所欲；但如果还在减肥阶段，必须「吃得干净、吃得标准」，既不能放纵进食，也不能节食。小祯提醒，做完运动后餐单要多加注意，秘诀如下：

先吃蛋白质，令身体的肌肉好好吸收，身体有饱足感，之后再吃蔬菜；

假如太饿就吃少量淀粉质，淀选择全自然的淀粉质，例如马铃薯、粟米等全谷类，白饭已是偶尔吃的「最不健康」选择、面食会尽量避吃。

小祯在运动后的简易餐单包括：

2粒茶叶蛋

1盒莲雾

1支乳酪饮品

推荐2个「零器材」健身动作

小祯直言维持身材的秘诀就是「没事就泡在健身房」，并强调减肥只有「努力运动、勤劳运动、好好吃」三大原则没有捷径。她接受台媒访问时，指大腿肌群等于是人类的第二个心脏，所以把大腿肌肉练好的话，身体代谢就会提高。她曾示范以下「零器材」健身动作：

1. 基础深蹲

动作 ：双脚与肩同宽，脚掌向外呈45度。下蹲时确保膝盖不超过脚掌，维持最低蹲姿。快速下蹲、慢速站起，屁股要夹紧，维持核心稳定。

：双脚与肩同宽，脚掌向外呈45度。下蹲时确保膝盖不超过脚掌，维持最低蹲姿。快速下蹲、慢速站起，屁股要夹紧，维持核心稳定。 进阶版深蹲：基础深蹲加入负重，如果家里没有健身器材，可抱小孩或狗狗练习，每天可做3至5组。

2. 进阶版棒式运动

动作：双手与肩同宽，手掌放肩膀下方并垂直于地面。单手离地，交互碰肩与碰膝；避免身体冕动，用大腿及腹部发力撑住。放慢动作速度，持续约1分钟。

