渣打马拉松2026｜全方位备赛指南 训练调整/营养补充/纾缓按摩 早餐要怎样吃？

渣打马拉松2026｜2026年马拉松赛事临近，不少跑者正密锣紧鼓备战。为协助参赛者以最佳状态迎战，本文从训练调整、营养补给、热身纾缓、比赛策略到心态调适，全方位剖析备战要点，让跑者「跑得安康」。

渣打马拉松2026｜赛前作息与训练调整

赛前两至三周应进入「赛前减量期（Tapering）」，逐步降低训练量与距离，但保持训练强度与频率。例如，每周跑量减少20-30%，最后一周以轻量活动（如慢跑、伸展）为主，避免高强度间歇或长距离训练。减量训练目的是让肌肉修复、能量储备充足，同时维持身体记忆。研究发现，结合赛前超负荷训练（Pre-taper overload）的减量策略效果更佳，有助降低疲劳感，并提升比赛日状态。

许多跑者在赛前因焦虑而过度训练，反而增加受伤风险，如髌股关节综合症、髂胫束磨擦综合症等。作息亦需同步调整，确保每晚有7-8小时优质睡眠，有助激素平衡与肌肉恢复。

备战训练全攻略

调整项目 科学建议 减量期长度 2-3周（建议2周） 训练量减少幅度 每周减少20-30%，总减量40-60% 训练强度维持 保持少量高强度间歇（如短程节奏跑），避免完全停止强度训练 睡眠优化 赛前1周每天睡7-9小时，尤其注重赛前3晚的睡眠质素 心理恢复 结合冥想、正念练习，降低赛前焦虑，提升专注力

渣打马拉松2026｜热身、按摩与赛后纾缓动作

赛前热身及按摩：

热身：动态伸展为主，如高抬腿、踢臀跑、弓步转体，持续10-15分钟，提升肌肉温度与关节活动度。

按摩：重点放松大腿股四头肌、腘绳肌、小腿腓肠肌及髂胫束。可使用滚筒，每组肌肉滚压30-60秒。

赛后纾缓：

小腿伸展：面对墙，双手扶墙，一腿向后伸直脚跟踩地，保持30秒。

大腿前侧伸展：站立时将脚跟拉向臀部，手辅助轻拉，感受大腿前侧伸展。

臀部放松：坐姿将一脚踝跨至另一腿膝上，身体前倾，伸展臀部肌群。

渣打马拉松2026｜赛前及比赛当天营养策略

赛前3天起，饮食应以碳水化合物为主（如米饭、面食、薯类），增加肌糖原储备。比赛前一天晚餐宜清淡易消化，避免高纤、高脂食物。

根据运动营养学原理，赛前早餐的选择应遵循 「低纤维、易消化、高碳水、熟悉的食物」 为原则。升糖指数是次要考虑，因为在赛前2-4小时进食，身体有足够时间处理血糖反应并将其储存为糖原。切勿尝试未吃过的食物或补充剂，以免肠胃不适。

赛前早餐推介：

白面包配蜂蜜或果酱 + 香蕉：白面包比白粥、馒头略好，蜂蜜提供快速能量，香蕉提供钾和持续能量

即食燕麦片（用低脂牛奶或水冲泡） + 少量葡萄干：燕麦为中低升糖指数，搭配简单

能量棒 + 一杯果汁或运动饮料：这是最方便、最现代的选择，尤其是使用专为运动设计的、成分明确的能量棒

渣打马拉松2026｜补充水分与电解质最佳时机

赛前24-48小时，确保水分充足，尿色清淡。跑步中若出现口渴、头晕、肌肉轻微抽动或疲劳感明显加重，便是身体需要补水与电解质的讯号。比赛中每15-20分钟，则补充100-200ml水分，可交替饮用清水与电解质饮料（尤其是在炎热环境比赛）。补水时应小口慢饮，避免一次过大量饮用而导致胃部不适或低血钠症。可善用赛道补给站，但勿停步过久影响节奏。

渣打马拉松2026｜参赛者心态调整

马拉松是体能与意志的双重考验，建议跑者在心态上注意以下4点：

设定合理目标：根据训练表现调整预期，避免盲目追速。 分段配速：前段保守，后段渐进，减少「撞墙」风险。 接纳不完美：天气、状态皆可能影响表现，保持弹性心态。 专注当下：感受呼吸与步伐，适时欣赏沿途风景，转移疲劳感。

渣打马拉松2026｜赛后体能恢复及饮食建议

完赛后切勿立即静止，应慢走10-15分钟，配合轻度伸展。之后24-48小时可进行低强度活动（如散步、游泳），促进血液循环与乳酸代谢。饮食方面，赛后30分钟内是营养补充恢复的「黄金时机」，应摄取碳水化合物与蛋白质（比例约3：1），促进糖原恢复与肌肉修复。例如比赛后进食一根香蕉及一杯150-200g的乳酪是十分理想的赛后恢复零食。充足睡眠与水分补充同样关键。若有持续疼痛或肿胀，应尽快咨询物理治疗师或骨科专科医生意见。

马拉松是长期准备的成果，赛前调整与赛中应变同样重要。谨记「预防胜于治疗」，通过科学训练、合理营养与正向心态，方能享受跑步，远离创伤。愿每位跑者2026年马拉松顺利完赛，跑出健康与快乐！

赛前至赛后营养及水分摄取全攻略

时间阶段 科学建议 赛前3-7天 碳水化合物填充：8-12g/kg/天 赛前24小时 充足水分与电解质，避免酒精与高纤食物 比赛当天早餐 赛前2-4小时，摄取1-4g/kg碳水化合物，低脂低纤 赛前1小时 补充200-300ml、6-8%碳水饮料 比赛中 每小时摄取30-60g碳水化合物（若>2.5小时可达90g/h）；每15-20分钟补水100-200ml 比赛后30分钟内 摄取碳水+蛋白质（比例约3:1），促进恢复

撰文：黄永森博士

中国香港体适能总会行政总监、注册物理治疗师、美国运动医学学院认可运动生理学家，拥有物理治疗学博士学位，具丰富的体适能培训及项目管理经验，多年来积极地参与本地体育运动、健康体适能，以及基层医疗的专上教育和社区服务发展。

