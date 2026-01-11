Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打马拉松2026｜全方位备赛指南 训练调整/营养补充/纾缓按摩 早餐要怎样吃？

减肥运动
更新时间：11:22 2026-01-11 HKT
发布时间：11:22 2026-01-11 HKT

渣打马拉松2026｜2026年马拉松赛事临近，不少跑者正密锣紧鼓备战。为协助参赛者以最佳状态迎战，本文从训练调整、营养补给、热身纾缓、比赛策略到心态调适，全方位剖析备战要点，让跑者「跑得安康」。

渣打马拉松2026｜赛前作息与训练调整

赛前两至三周应进入「赛前减量期（Tapering）」，逐步降低训练量与距离，但保持训练强度与频率。例如，每周跑量减少20-30%，最后一周以轻量活动（如慢跑、伸展）为主，避免高强度间歇或长距离训练。减量训练目的是让肌肉修复、能量储备充足，同时维持身体记忆。研究发现，结合赛前超负荷训练（Pre-taper overload）的减量策略效果更佳，有助降低疲劳感，并提升比赛日状态。

许多跑者在赛前因焦虑而过度训练，反而增加受伤风险，如髌股关节综合症、髂胫束磨擦综合症等。作息亦需同步调整，确保每晚有7-8小时优质睡眠，有助激素平衡与肌肉恢复。

备战训练全攻略

调整项目 科学建议
减量期长度 2-3周（建议2周）
训练量减少幅度 每周减少20-30%，总减量40-60%
训练强度维持 保持少量高强度间歇（如短程节奏跑），避免完全停止强度训练
睡眠优化 赛前1周每天睡7-9小时，尤其注重赛前3晚的睡眠质素
心理恢复 结合冥想、正念练习，降低赛前焦虑，提升专注力

渣打马拉松2026｜热身、按摩与赛后纾缓动作

赛前热身及按摩：

  • 热身：动态伸展为主，如高抬腿、踢臀跑、弓步转体，持续10-15分钟，提升肌肉温度与关节活动度。
  • 按摩：重点放松大腿股四头肌、腘绳肌、小腿腓肠肌及髂胫束。可使用滚筒，每组肌肉滚压30-60秒。

赛后纾缓：

  • 小腿伸展：面对墙，双手扶墙，一腿向后伸直脚跟踩地，保持30秒。
  • 大腿前侧伸展：站立时将脚跟拉向臀部，手辅助轻拉，感受大腿前侧伸展。
  • 臀部放松：坐姿将一脚踝跨至另一腿膝上，身体前倾，伸展臀部肌群。

渣打马拉松2026｜赛前及比赛当天营养策略

赛前3天起，饮食应以碳水化合物为主（如米饭、面食、薯类），增加肌糖原储备。比赛前一天晚餐宜清淡易消化，避免高纤、高脂食物。

根据运动营养学原理，赛前早餐的选择应遵循 「低纤维、易消化、高碳水、熟悉的食物」 为原则。升糖指数是次要考虑，因为在赛前2-4小时进食，身体有足够时间处理血糖反应并将其储存为糖原。切勿尝试未吃过的食物或补充剂，以免肠胃不适。

赛前早餐推介：

  • 白面包配蜂蜜或果酱 + 香蕉：白面包比白粥、馒头略好，蜂蜜提供快速能量，香蕉提供钾和持续能量
  • 即食燕麦片（用低脂牛奶或水冲泡） + 少量葡萄干：燕麦为中低升糖指数，搭配简单
  • 能量棒 + 一杯果汁或运动饮料：这是最方便、最现代的选择，尤其是使用专为运动设计的、成分明确的能量棒

渣打马拉松2026｜补充水分与电解质最佳时机

赛前24-48小时，确保水分充足，尿色清淡。跑步中若出现口渴、头晕、肌肉轻微抽动或疲劳感明显加重，便是身体需要补水与电解质的讯号。比赛中每15-20分钟，则补充100-200ml水分，可交替饮用清水与电解质饮料（尤其是在炎热环境比赛）。补水时应小口慢饮，避免一次过大量饮用而导致胃部不适或低血钠症。可善用赛道补给站，但勿停步过久影响节奏。

渣打马拉松2026｜参赛者心态调整

马拉松是体能与意志的双重考验，建议跑者在心态上注意以下4点：

  1. 设定合理目标：根据训练表现调整预期，避免盲目追速。
  2. 分段配速：前段保守，后段渐进，减少「撞墙」风险。
  3. 接纳不完美：天气、状态皆可能影响表现，保持弹性心态。
  4. 专注当下：感受呼吸与步伐，适时欣赏沿途风景，转移疲劳感。

渣打马拉松2026｜赛后体能恢复及饮食建议

完赛后切勿立即静止，应慢走10-15分钟，配合轻度伸展。之后24-48小时可进行低强度活动（如散步、游泳），促进血液循环与乳酸代谢。饮食方面，赛后30分钟内是营养补充恢复的「黄金时机」，应摄取碳水化合物与蛋白质（比例约3：1），促进糖原恢复与肌肉修复。例如比赛后进食一根香蕉及一杯150-200g的乳酪是十分理想的赛后恢复零食。充足睡眠与水分补充同样关键。若有持续疼痛或肿胀，应尽快咨询物理治疗师或骨科专科医生意见。

马拉松是长期准备的成果，赛前调整与赛中应变同样重要。谨记「预防胜于治疗」，通过科学训练、合理营养与正向心态，方能享受跑步，远离创伤。愿每位跑者2026年马拉松顺利完赛，跑出健康与快乐！

赛前至赛后营养及水分摄取全攻略

时间阶段 科学建议
赛前3-7天 碳水化合物填充：8-12g/kg/天
赛前24小时 充足水分与电解质，避免酒精与高纤食物
比赛当天早餐 赛前2-4小时，摄取1-4g/kg碳水化合物，低脂低纤
赛前1小时 补充200-300ml、6-8%碳水饮料
比赛中 每小时摄取30-60g碳水化合物（若>2.5小时可达90g/h）；每15-20分钟补水100-200ml
比赛后30分钟内 摄取碳水+蛋白质（比例约3:1），促进恢复

撰文：黄永森博士

中国香港体适能总会行政总监、注册物理治疗师、美国运动医学学院认可运动生理学家，拥有物理治疗学博士学位，具丰富的体适能培训及项目管理经验，多年来积极地参与本地体育运动、健康体适能，以及基层医疗的专上教育和社区服务发展。

延伸阅读：比较11款运动饮品卡路里 推介3款血糖低饮最好！宝矿力/水动乐/葡萄适/佳得乐哪款最适合？

---

相关文章：

渣打马拉松｜4类人跑马拉松猝死风险高！医生教赛前准备/赛后禁忌 防心脏病发

渣打马拉松｜骨科医生教避免拉伤/筋膜炎/骨折 跑后6招纾缓止痛 附症状

渣打马拉松｜专家教3分钟跑手拉筋法 3招伸展缓解劳损/提升表现/防受伤

渣打马拉松｜能量饮品等于运动饮品吗？做运动喝哪种？这样喝恐致焦虑/肾衰竭

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1受伤昏迷
突发
3小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
20小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
21小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
16小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
5小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
18小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
17小时前
「浪漫战神」今场换上霍宏声，或能转一转手风，为唐献芳 (左) 赢马补数。
霍宏声为唐献芳赢马补数
马圈快讯
22小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT