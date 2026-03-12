Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不运动也有「萝卜腿」？小腿粗壮分3大类型 专家教3动作极速瘦小腿

小腿是身上最难瘦的部位之一，运动太少或者太多都可会导致「萝卜腿」的出现。修长的铅笔腿在视觉上可以拉长比例，令人看起来更高挑；相反，一双粗壮的小腿却容易显肥，让很多爱穿短裙子的女生深受困扰。有健身教练解构小腿粗壮的3种成因，并针对每一种类型介绍瘦小腿训练动作，帮助大家打造纤细的小腿线条。

「萝卜腿」分成水肿/脂肪/肌肉型 

根据《Women' s Health》报导，私人教练林健太指，小腿粗壮的3大主要原因是脂肪堆积、水肿和肌肉紧绷。了解这3个原因的特点，就能找到对应的解决方法。

1. 水肿型

通常是由长时间站立或是过量摄取盐分引起的。轻微的肿胀可以透过沐浴或肌筋膜松解来缓解。但是，如果皮下组织变硬，就会导致小腿持续变粗。

2. 肌肉型

腓肠肌和比目鱼肌是小腿的2块主要肌肉，统称为小腿三头肌。它们是下肢第二大的肌肉，仅次于大腿前部的股四头肌。因此，拥有一定的小腿肌肉是健康的表现。然而，当肌肉因运动变得紧张时，它们会变得粗壮。比目鱼肌是一块内侧肌肉，特别容易变得肥大，而腓肠肌位于外侧，更容易因爆发性运动肥大。因此，进行短跑和跳跃比长跑的人更容易拥有肌肉发达和紧绷的小腿。不过，小腿很少会因为日常生活或适度运动而变得过于粗壮。 

3. 脂肪型

由于缺乏运动或卡路里摄取过多，脂肪堆积会导致小腿整体变得圆润柔软。腓肠肌是小腿的主要肌肉，运动膝盖时也会用到。以髋关节为中心，大幅度的足部运动可以刺激膝盖，有效地锻炼腓肠肌，使其更容易变得紧实。

另一方面，如果习惯步幅小，只用脚踝和膝盖发力，腓肠肌就无法正常运作，更容易堆积脂肪。此外，肌肉少的部位更容易堆积脂肪，形成恶性循环。所以，瘦小腿的第一步就是尽可能多活动。 

必学3大瘦小腿运动 摆脱水肿「萝卜腿」

林健太指，即使是生活方式的微小改变，也会对小腿的外观产生很大的影响。注意日常的走路方式和姿势，并进行适合自己的瘦腿运动，就能拥有更纤细、更扎实的小腿。以下是针对3种不同类型粗壮小腿的瘦腿习惯及运动。

1. 水肿型小腿

要经常活动下半身和脚踝，尽量不要长时间保持同一姿势，包括长时间站立。

适合的瘦腿运动：小腿伸展

  • 对于长时间坐著的人来说，同时伸展大腿后部也有助于改善不良姿势。

2. 肌肉型小腿

避免进行爆发性运动，因为这些运动会对小腿肌肉造成很大的压力，例如跳跃或短跑。相反，应该结合伸展运动来增加肌肉的柔韧性。对于已经定期运动的人来说，改用有氧运动的训练方式也会很有效。长时间的低冲击运动可以锻炼肌肉，避免不必要的紧张。 

适合的瘦腿运动：下犬式

  • 每个动作缓慢地进行约60秒是提高灵活性的有效方法。

3. 脂肪型小腿

对于小腿脂肪过多的人，建议以适度的有氧运动为主。避免摄取过多的卡路里，并摄取充足的蛋白质也很重要。与其只追求瘦小腿，不如坚持健康均衡的饮食，最终让身材更苗条。 

适合的瘦腿运动：跳跃式深蹲

  • 透过全身锻炼燃烧大量卡路里，这对减轻全身的体重也很有效。

