减肥不用戒碳水？医生推荐3类主食吃住瘦 吃绿豆沙加速烧脂更保护肠道

减肥不用戒碳水？有医生列出3种慢消化纤维食物可食住瘦，当中特别推介1款甜品可燃脂、防脂肪肝和护肠道。

减肥不用戒碳水？ 医生推荐3种食物食住瘦

减重医生萧捷健在Facebook专页上指，在权威期刊《Cell Metabolism》上的一项研究发现，当大肠里的拟杆菌遇上由高纤食物、抗性淀粉发酵而来的乙酸，可减少肝脏与内脏脂肪，效果如同进行低碳水饮食。

当吃下绿香蕉、冷却过的蕃薯及燕麦这些富含抗性淀粉与β-葡聚糖的食物后，它们在肠道静静发酵，产生的乙酸吸引著拟杆菌大量增殖，迅速将肠道内的糖分一扫而空，身体会转而燃烧囤积已久的脂肪。换言之，只要换一下主食，就能轻松地启动身体天然的燃脂模式。他推介以下3种「慢消化纤维」食物，可让乙酸精准送达大肠。

改吃3类主食有效启动燃脂模式：

抗性淀粉：像绿豆、红豆、绿香蕉、隔夜冷藏的番薯，尤其是经过烤熟再冷藏，能大幅提升抗性淀粉含量。 食用β-葡聚糖：只需前一晚泡一碗燕麦，隔天即可轻松享用。 果寡糖 (FOS)：平凡的芦笋、洋葱、蒜头，轻轻炒过便能守护纤维营养。

他特别推介绿豆沙这款甜品，不止方便美味，而且富含纤维与抗性淀粉。不过，喝醋是无法补充乙酸的，因为醋酸在小肠就会被吸收。

活化拟杆菌的3大习惯

萧捷健医生表示，拟杆菌虽是人人肠道原有的菌种，却经常因为不良饮食习惯而导致其功效被大大判弱。而要让它们达到燃脂作用，就要做到以下3件事，帮助身体培养拟杆菌并提升其活性：

彩虹餐盘法则：蓝莓、紫高丽菜等深色蔬果能让拟杆菌活性倍增。 空腹14小时：比168断食更温和，晚上8点到隔天10点不进食，14小时的空腹窗口比激烈的断食更温柔有效。 拒吃「菌群杀手」：精制糖、植物奶油、素食奶精、会让拟杆菌数量腰斩。

萧医生补充，研究发现若服用广效抗生素，拟杆菌群变少了之后，即便狂吃纤维也无法启动燃脂效应，这解释了为何有些人吃菜依旧胖。

延伸阅读：改善脂肪肝不能戒碳水？医生教7大饮食法则 吃这款零食护肝更降血糖血压

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