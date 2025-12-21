减肥可以食淀粉食肉！推介33款减肥懒人餐 低卡饺子/椰菜花饭/蒟蒻面

【减肥食物】原来食淀粉都可减肥？有营养师为大家推荐6种不同类别、一共33种减肥食物或懒人餐，当中包括免开火食物、饺子、淀粉、红肉、海鲜及伪碳水，帮助大家减肥时都可以食得多元化和均衡，增强免疫力。

推荐33种减肥食品/组合

注册营养师李澄琳在其instagram发文列出33种减肥食品和组合，大家可参考参考。

减肥食物｜免开火食物、饺子及淀粉类食物⬇⬇⬇

免开火食物组合减肥之选：

1. Circle K烧牛肉生菜贝果三文治+钙思宝高蛋白质豆奶+10粒车厘茄

热量：413kcal

蛋白质：25g

脂肪：13g

2. Pret纽约客麦芽黑麦堡＋鸡蛋菠菜营养杯＋鲜果沙律

热量：509kcal

蛋白质：27g

脂肪：15g

3. 一田帆立贝寿司+低糖豆腐花+枝豆（大约120g连壳）

热量：421kcal

蛋白质：29.2g

脂肪：8.6g

饺子类减肥之选：

1. CJ Bibigo鲜嫩鸡肉水饺（27粒）

热量：388kcal

蛋白质：22.8g

脂肪：10.5g

2. 湾仔码头香菇木耳鸡肉水饺（12粒）

热量：302kcal

蛋白质：15g

脂肪：11g

3. 湾仔码头辣子鸡白菜鸡肉水饺（9粒）

热量：277kcal

蛋白质：13.1g

脂肪：9.7g

4. 湾仔码头辣子鸡鲜虾云吞皇（8粒）

热量：165kcal

蛋白质：18g

脂肪：3.6g

5. CP极上鲜虾云吞（8粒）

热量：157kcal

蛋白质：10.4g

脂肪：3.7g

6. 壹饺新猪肉素饺（8粒）

热量：325kcal

蛋白质：13.8g

脂肪：5.5g

淀粉类食物减肥之选：

1. M&S快熟摩洛哥扁豆（100g）

热量：127kcal

碳水化合物：17.5g

纤维：7.1g

2. 急冻南瓜片（100g）

热量：83kcal

碳水化合物：18.5g

纤维：1.2g

3. 蒟蒻效果蒟蒻意粉（100g）

热量：311kcal

碳水化合物：74g

纤维：13g

4. 蕃茄汁焗豆（100g）

热量：87kcal

碳水化合物：13.7g

纤维：4.2g

5. 地扪粟米粒（100g）

热量：93kcal

碳水化合物：16.8g

纤维：2.7g

6. 瓜瓜园冰烤黄番薯（100g）

热量：150kcal

碳水化合物：36g

纤维：3g

减肥食物｜红肉、鱼及海鲜及伪碳水类食物⬇⬇⬇

红肉减肥之选：

1. 澳洲冰鲜臀肉牛扒（100g）

热量：122kcal

蛋白质：20.2g

脂肪：4.6g

2. Choice 封门柳（100g）

热量：160kcal

蛋白质：23g

脂肪：6.3g

3. 澳洲草饲牛柳（100g）

热量：151kcal

蛋白质：21g

脂肪：7.6g

4. 美国天然猪柳（100g）

热量：120kcal

蛋白质：23g

脂肪：2.5g

5. 冰鲜猪踭展（100g）

热量：139kcal

蛋白质：20.6g

脂肪：5.6g

6. 五丰本地屠宰瘦肉（100g）

热量：140kcal

蛋白质：19.8g

脂肪：6.2g

鱼及海鲜减肥之选：

1. 低脂水浸吞拿鱼片（100g）

热量：95kcal

蛋白质：21.7g

脂肪：0.8g

2. 澳洲尖吻鲈鱼柳（100g）

热量：125kcal

蛋白质：19.2g

脂肪：5.3g

3. 银鲑（100g）

热量：160kcal

蛋白质：21.3g

脂肪：7.7g

4. 急冻广岛蚝（100g）

热量：60kcal

蛋白质：6.6g

脂肪：1.4g

5. 急冻蚬（生）（100g）

热量：74kcal

蛋白质：12.8g

脂肪：1.0g

6. 急冻帝王大蟹棒（100g）

热量：133kcal

蛋白质：12.1g

脂肪：6.0g

伪碳水食物减肥之选：

1. 轻食时光烘干蒟蒻米（100g）

热量：114kcal

碳水化合物：26g

纤维：2.4g

2. 纪文无糖面（150g）

热量：11kcal

碳水化合物：8.3g

纤维：8.6g

3. Nakaki蒟蒻拉面（180g）

热量：64kcal

碳水化合物：17g

纤维：4.7g

4. Full Green即食椰菜花饭（200g）

热量：40kcal

碳水化合物：8g

纤维：5g

5. 金菇（200g）

热量：74kcal

碳水化合物：16g

纤维：5.4g

6. 纪文豆腐面鲣鱼汤味（165g）

热量：100kcal

碳水化合物：14g

蛋白质：6g

注册营养师李澄琳提醒大家，每日都要吃足够的生果和蔬菜，可尽量选择不同颜色以及不同种类，有助摄取不同营养素和抗氧化，这样减肥的时候亦可以改善健康。

资料来源：注册营养师李澄琳（获授权转载）

专家履历：李澄琳

毕业于昆士兰科技大学营养学学士，及后再取得澳洲蒙纳殊大学营养学硕士。属于澳洲注册营养师协会 (DA) 和香港营养师协会 (HKDA)之认可的执业营养师。

---

