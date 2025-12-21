减肥可以食淀粉食肉！推介33款减肥懒人餐 低卡饺子/椰菜花饭/蒟蒻面
发布时间：12:27 2025-12-21 HKT
【减肥食物】原来食淀粉都可减肥？有营养师为大家推荐6种不同类别、一共33种减肥食物或懒人餐，当中包括免开火食物、饺子、淀粉、红肉、海鲜及伪碳水，帮助大家减肥时都可以食得多元化和均衡，增强免疫力。
推荐33种减肥食品/组合
注册营养师李澄琳在其instagram发文列出33种减肥食品和组合，大家可参考参考。
减肥食物｜免开火食物、饺子及淀粉类食物⬇⬇⬇
免开火食物组合减肥之选：
1. Circle K烧牛肉生菜贝果三文治+钙思宝高蛋白质豆奶+10粒车厘茄
- 热量：413kcal
- 蛋白质：25g
- 脂肪：13g
2. Pret纽约客麦芽黑麦堡＋鸡蛋菠菜营养杯＋鲜果沙律
- 热量：509kcal
- 蛋白质：27g
- 脂肪：15g
3. 一田帆立贝寿司+低糖豆腐花+枝豆（大约120g连壳）
- 热量：421kcal
- 蛋白质：29.2g
- 脂肪：8.6g
饺子类减肥之选：
1. CJ Bibigo鲜嫩鸡肉水饺（27粒）
- 热量：388kcal
- 蛋白质：22.8g
- 脂肪：10.5g
2. 湾仔码头香菇木耳鸡肉水饺（12粒）
- 热量：302kcal
- 蛋白质：15g
- 脂肪：11g
3. 湾仔码头辣子鸡白菜鸡肉水饺（9粒）
- 热量：277kcal
- 蛋白质：13.1g
- 脂肪：9.7g
4. 湾仔码头辣子鸡鲜虾云吞皇（8粒）
- 热量：165kcal
- 蛋白质：18g
- 脂肪：3.6g
5. CP极上鲜虾云吞（8粒）
- 热量：157kcal
- 蛋白质：10.4g
- 脂肪：3.7g
6. 壹饺新猪肉素饺（8粒）
- 热量：325kcal
- 蛋白质：13.8g
- 脂肪：5.5g
淀粉类食物减肥之选：
1. M&S快熟摩洛哥扁豆（100g）
- 热量：127kcal
- 碳水化合物：17.5g
- 纤维：7.1g
2. 急冻南瓜片（100g）
- 热量：83kcal
- 碳水化合物：18.5g
- 纤维：1.2g
3. 蒟蒻效果蒟蒻意粉（100g）
- 热量：311kcal
- 碳水化合物：74g
- 纤维：13g
4. 蕃茄汁焗豆（100g）
- 热量：87kcal
- 碳水化合物：13.7g
- 纤维：4.2g
5. 地扪粟米粒（100g）
- 热量：93kcal
- 碳水化合物：16.8g
- 纤维：2.7g
6. 瓜瓜园冰烤黄番薯（100g）
- 热量：150kcal
- 碳水化合物：36g
- 纤维：3g
减肥食物｜红肉、鱼及海鲜及伪碳水类食物⬇⬇⬇
红肉减肥之选：
1. 澳洲冰鲜臀肉牛扒（100g）
- 热量：122kcal
- 蛋白质：20.2g
- 脂肪：4.6g
2. Choice 封门柳（100g）
- 热量：160kcal
- 蛋白质：23g
- 脂肪：6.3g
3. 澳洲草饲牛柳（100g）
- 热量：151kcal
- 蛋白质：21g
- 脂肪：7.6g
4. 美国天然猪柳（100g）
- 热量：120kcal
- 蛋白质：23g
- 脂肪：2.5g
5. 冰鲜猪踭展（100g）
- 热量：139kcal
- 蛋白质：20.6g
- 脂肪：5.6g
6. 五丰本地屠宰瘦肉（100g）
- 热量：140kcal
- 蛋白质：19.8g
- 脂肪：6.2g
鱼及海鲜减肥之选：
1. 低脂水浸吞拿鱼片（100g）
- 热量：95kcal
- 蛋白质：21.7g
- 脂肪：0.8g
2. 澳洲尖吻鲈鱼柳（100g）
- 热量：125kcal
- 蛋白质：19.2g
- 脂肪：5.3g
3. 银鲑（100g）
- 热量：160kcal
- 蛋白质：21.3g
- 脂肪：7.7g
4. 急冻广岛蚝（100g）
- 热量：60kcal
- 蛋白质：6.6g
- 脂肪：1.4g
5. 急冻蚬（生）（100g）
- 热量：74kcal
- 蛋白质：12.8g
- 脂肪：1.0g
6. 急冻帝王大蟹棒（100g）
- 热量：133kcal
- 蛋白质：12.1g
- 脂肪：6.0g
伪碳水食物减肥之选：
1. 轻食时光烘干蒟蒻米（100g）
- 热量：114kcal
- 碳水化合物：26g
- 纤维：2.4g
2. 纪文无糖面（150g）
- 热量：11kcal
- 碳水化合物：8.3g
- 纤维：8.6g
3. Nakaki蒟蒻拉面（180g）
- 热量：64kcal
- 碳水化合物：17g
- 纤维：4.7g
4. Full Green即食椰菜花饭（200g）
- 热量：40kcal
- 碳水化合物：8g
- 纤维：5g
5. 金菇（200g）
- 热量：74kcal
- 碳水化合物：16g
- 纤维：5.4g
6. 纪文豆腐面鲣鱼汤味（165g）
- 热量：100kcal
- 碳水化合物：14g
- 蛋白质：6g
注册营养师李澄琳提醒大家，每日都要吃足够的生果和蔬菜，可尽量选择不同颜色以及不同种类，有助摄取不同营养素和抗氧化，这样减肥的时候亦可以改善健康。
资料来源：注册营养师李澄琳（获授权转载）
专家履历：李澄琳
毕业于昆士兰科技大学营养学学士，及后再取得澳洲蒙纳殊大学营养学硕士。属于澳洲注册营养师协会 (DA) 和香港营养师协会 (HKDA)之认可的执业营养师。
延伸阅读：三高人士饮茶好推介 不易超标！比拼25款点心脂肪热量 推介低卡少油之选
资料来源：注册营养师李澄琳（获授权转载）
---
相关文章：
饮茶点心卡路里｜凤爪比春卷更肥？比拼30款点心卡路里 减肥推介16款较低卡之选
20款茶餐厅食物卡路里大比拼 西炒饭肥过干炒牛河？最高卡竟是这款面？
24款大排档小菜卡路里大比拼 虾仁炒蛋比薯仔牛柳粒更肥？营养师教5大「食唔肥」贴士
肠粉比炸大肠高卡？常吃鱼肉烧卖也易肥？19款街头小食卡路里大比拼