减肥可以食淀粉食肉！推介33款减肥懒人餐 低卡饺子/椰菜花饭/蒟蒻面

更新时间：12:27 2025-12-21 HKT
发布时间：12:27 2025-12-21 HKT

【减肥食物】原来食淀粉都可减肥？有营养师为大家推荐6种不同类别、一共33种减肥食物或懒人餐，当中包括免开火食物、饺子、淀粉、红肉、海鲜及伪碳水，帮助大家减肥时都可以食得多元化和均衡，增强免疫力。 

推荐33种减肥食品/组合

注册营养师李澄琳在其instagram发文列出33种减肥食品和组合，大家可参考参考。

减肥食物｜免开火食物、饺子及淀粉类食物⬇⬇⬇

 

 

免开火食物组合减肥之选：

1. Circle K烧牛肉生菜贝果三文治+钙思宝高蛋白质豆奶+10粒车厘茄

  • 热量：413kcal 
  • 蛋白质：25g
  • 脂肪：13g

2. Pret纽约客麦芽黑麦堡＋鸡蛋菠菜营养杯＋鲜果沙律

  • 热量：509kcal 
  • 蛋白质：27g
  • 脂肪：15g

3. 一田帆立贝寿司+低糖豆腐花+枝豆（大约120g连壳）

  • 热量：421kcal 
  • 蛋白质：29.2g
  • 脂肪：8.6g

饺子类减肥之选：

1. CJ Bibigo鲜嫩鸡肉水饺（27粒）

  • 热量：388kcal 
  • 蛋白质：22.8g
  • 脂肪：10.5g

2. 湾仔码头香菇木耳鸡肉水饺（12粒）

  • 热量：302kcal 
  • 蛋白质：15g
  • 脂肪：11g

3. 湾仔码头辣子鸡白菜鸡肉水饺（9粒）

  • 热量：277kcal 
  • 蛋白质：13.1g
  • 脂肪：9.7g

4. 湾仔码头辣子鸡鲜虾云吞皇（8粒）

  • 热量：165kcal 
  • 蛋白质：18g
  • 脂肪：3.6g

5. CP极上鲜虾云吞（8粒）

  • 热量：157kcal 
  • 蛋白质：10.4g
  • 脂肪：3.7g

6. 壹饺新猪肉素饺（8粒）

  • 热量：325kcal 
  • 蛋白质：13.8g
  • 脂肪：5.5g

淀粉类食物减肥之选：

1. M&S快熟摩洛哥扁豆（100g）

  • 热量：127kcal 
  • 碳水化合物：17.5g
  • 纤维：7.1g

2. 急冻南瓜片（100g）

  • 热量：83kcal 
  • 碳水化合物：18.5g
  • 纤维：1.2g

3. 蒟蒻效果蒟蒻意粉（100g）

  • 热量：311kcal 
  • 碳水化合物：74g
  • 纤维：13g

4. 蕃茄汁焗豆（100g）

  • 热量：87kcal 
  • 碳水化合物：13.7g
  • 纤维：4.2g

5. 地扪粟米粒（100g）

  • 热量：93kcal 
  • 碳水化合物：16.8g
  • 纤维：2.7g

6. 瓜瓜园冰烤黄番薯（100g）

  • 热量：150kcal 
  • 碳水化合物：36g
  • 纤维：3g

减肥食物｜红肉、鱼及海鲜及伪碳水类食物⬇⬇⬇

 

 

红肉减肥之选：

1. 澳洲冰鲜臀肉牛扒（100g）

  • 热量：122kcal 
  • 蛋白质：20.2g
  • 脂肪：4.6g

2. Choice 封门柳（100g）

  • 热量：160kcal 
  • 蛋白质：23g
  • 脂肪：6.3g

3. 澳洲草饲牛柳（100g）

  • 热量：151kcal 
  • 蛋白质：21g
  • 脂肪：7.6g

4. 美国天然猪柳（100g）

  • 热量：120kcal 
  • 蛋白质：23g
  • 脂肪：2.5g

5. 冰鲜猪踭展（100g）

  • 热量：139kcal 
  • 蛋白质：20.6g
  • 脂肪：5.6g

6. 五丰本地屠宰瘦肉（100g）

  • 热量：140kcal 
  • 蛋白质：19.8g
  • 脂肪：6.2g

鱼及海鲜减肥之选：

1. 低脂水浸吞拿鱼片（100g）

  • 热量：95kcal 
  • 蛋白质：21.7g
  • 脂肪：0.8g

2. 澳洲尖吻鲈鱼柳（100g）

  • 热量：125kcal 
  • 蛋白质：19.2g
  • 脂肪：5.3g

3. 银鲑（100g）

  • 热量：160kcal 
  • 蛋白质：21.3g
  • 脂肪：7.7g

4. 急冻广岛蚝（100g）

  • 热量：60kcal 
  • 蛋白质：6.6g
  • 脂肪：1.4g

5. 急冻蚬（生）（100g）

  • 热量：74kcal 
  • 蛋白质：12.8g
  • 脂肪：1.0g

6. 急冻帝王大蟹棒（100g）

  • 热量：133kcal 
  • 蛋白质：12.1g
  • 脂肪：6.0g

伪碳水食物减肥之选：

1. 轻食时光烘干蒟蒻米（100g）

  • 热量：114kcal 
  • 碳水化合物：26g
  • 纤维：2.4g

2. 纪文无糖面（150g）

  • 热量：11kcal 
  • 碳水化合物：8.3g
  • 纤维：8.6g

3. Nakaki蒟蒻拉面（180g）

  • 热量：64kcal 
  • 碳水化合物：17g
  • 纤维：4.7g

4. Full Green即食椰菜花饭（200g）

  • 热量：40kcal 
  • 碳水化合物：8g
  • 纤维：5g

5. 金菇（200g）

  • 热量：74kcal 
  • 碳水化合物：16g
  • 纤维：5.4g

6. 纪文豆腐面鲣鱼汤味（165g）

  • 热量：100kcal 
  • 碳水化合物：14g
  • 蛋白质：6g

注册营养师李澄琳提醒大家，每日都要吃足够的生果和蔬菜，可尽量选择不同颜色以及不同种类，有助摄取不同营养素和抗氧化，这样减肥的时候亦可以改善健康。

资料来源：注册营养师李澄琳（获授权转载）

专家履历：李澄琳

毕业于昆士兰科技大学营养学学士，及后再取得澳洲蒙纳殊大学营养学硕士。属于澳洲注册营养师协会 (DA) 和香港营养师协会 (HKDA)之认可的执业营养师。

