班尼迪克蛋是热量炸弹 炒蛋/玉子烧比甜品更肥？营养师比拼16款蛋料理卡路里
更新时间：13:30 2026-03-11 HKT
发布时间：13:30 2026-03-11 HKT
发布时间：13:30 2026-03-11 HKT
【鸡蛋卡路里】鸡蛋低脂高蛋白，且煮法多样，是不少「操肌」或减肥人士喜爱的蛋白质来源。有注册营养师列出16种常见蛋料理的卡路里，提醒因应不同烹调方法，卡路里可以有很大的差异，例如玉子烧和炒蛋的热量是白烚蛋之2至3倍。
减肥吃炒蛋变增肥？1日可以吃几只鸡蛋？
「安曼营养」注册营养师Ariel在IG分享指，蛋料理不但好吃，而且营养满满。以鸡蛋为例，每只鸡蛋含有7g优质蛋白质，并含多种维他命（包括A、B、D、E、K）、Omega-3脂肪酸等营养。对于非高胆固醇或高血脂人士，有研究显示，每日食用2至3只鸡蛋是安全的。
最基本的白烚蛋，每只卡路里约为101kcal。不过，蛋料理的卡路里与脂肪量因应烹调方式有很大的差异。因此营养师提醒，须避免酱汁多或使用大量添加油烹调的蛋料理，例如茶餐厅的炒蛋奄列，或咖啡店的蛋沙律面包和班尼迪克蛋。
玉子烧是热量陷阱？比拼16款蛋料理卡路里
她列出16款常见蛋制品及蛋料理的热量，炒蛋和玉子烧原来比炖蛋更高卡？
哪种蛋料理最高卡？
- 玉子豆腐 80kcal
- 蒸水蛋 85kcal
- 茶碗蒸 88kcal
- 白烚蛋 101kcal
- 皮蛋 119kcal
- 茶叶蛋 120kcal
- 溏心蛋 124kcal
- 咸蛋 135kcal
- 鸡蛋布甸 136kcal
- 太阳蛋 140kcal
- 奄列 157kcal
- 炒蛋 212kcal
- 焦糖炖蛋 220kcal
- 玉子烧（3件） 339kcal
- 碎蛋三文治 390kcal
- 班尼迪克蛋 733kcal
资料来源：安曼营养（获授权转载）
