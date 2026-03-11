班尼迪克蛋是热量炸弹 炒蛋/玉子烧比甜品更肥？营养师比拼16款蛋料理卡路里

【鸡蛋卡路里】鸡蛋低脂高蛋白，且煮法多样，是不少「操肌」或减肥人士喜爱的蛋白质来源。有注册营养师列出16种常见蛋料理的卡路里，提醒因应不同烹调方法，卡路里可以有很大的差异，例如玉子烧和炒蛋的热量是白烚蛋之2至3倍。

减肥吃炒蛋变增肥？1日可以吃几只鸡蛋？

「安曼营养」注册营养师Ariel在IG分享指，蛋料理不但好吃，而且营养满满。以鸡蛋为例，每只鸡蛋含有7g优质蛋白质，并含多种维他命（包括A、B、D、E、K）、Omega-3脂肪酸等营养。对于非高胆固醇或高血脂人士，有研究显示，每日食用2至3只鸡蛋是安全的。

最基本的白烚蛋，每只卡路里约为101kcal。不过，蛋料理的卡路里与脂肪量因应烹调方式有很大的差异。因此营养师提醒，须避免酱汁多或使用大量添加油烹调的蛋料理，例如茶餐厅的炒蛋奄列，或咖啡店的蛋沙律面包和班尼迪克蛋。

玉子烧是热量陷阱？比拼16款蛋料理卡路里

她列出16款常见蛋制品及蛋料理的热量，炒蛋和玉子烧原来比炖蛋更高卡？

16款蛋料理卡路里大比拼

哪种蛋料理最高卡？

玉子豆腐 80kcal

蒸水蛋 85kcal

茶碗蒸 88kcal

白烚蛋 101kcal

皮蛋 119kcal

茶叶蛋 120kcal

溏心蛋 124kcal

咸蛋 135kcal

鸡蛋布甸 136kcal

太阳蛋 140kcal

奄列 157kcal

炒蛋 212kcal

焦糖炖蛋 220kcal

玉子烧（3件） 339kcal

碎蛋三文治 390kcal

班尼迪克蛋 733kcal

资料来源：安曼营养（获授权转载）

---

