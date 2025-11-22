医生揭脂肪最怕8种蔬菜！减肥吃椰菜花饭最好？第1名不是番茄青瓜？

【减肥食物/内脏脂肪】减肥吃烚蛋、鸡胸，还是椰菜花饭？有医生指，减肥必吃8种蔬菜，是脂肪最怕的！排名1的蔬菜不只有助减肥，更可稳定血糖、抗氧化等功效，平日也可多吃！想减肚腩和「拜拜肉」，减走内脏脂肪的人士，不妨参考。

脂肪最怕8种蔬菜 减肥吃椰菜花饭最好？

家医科医生许芷瑜在YouTube频道指，有8种蔬菜可吸走脂肪，在减肥期间宜多吃。减肥蔬菜排行榜如下：

吃甚么蔬菜最有效减肥？

第8名：生菜

水分含量高，而且热量低，有助增加饱腹感，避免过度进食，令体重增加。

第7名：金菇

纤维含量高，热量低，有助消化，促进肠道健康。当消化功能运作畅顺，有助减少脂肪累积。

第6名：番茄

含丰富维他命C及抗氧化剂，有助强化免疫功能，更可促进身体生成胶原蛋白，让皮肤维持健康。

第5名：冬瓜

热量较低，而且有利尿功效，有助身体排出多余水分，消除水肿。

第4名：青瓜

热量低，水分含量高，口感清爽解腻，有助保持身体的水分平衡，增强饱腹感，间接降低脂肪摄取。

第3名：西芹

纤维丰富、热量低，可促进肠道蠕动帮助消化，清除体内毒素，非常适合减肥。

第2名：菠菜

富含铁质、钙质、维他们A和K等，营养相当丰富，可促进新陈代谢，提升基础代谢帮助烧脂。

第1名：椰菜花

富含维他命C和抗氧化剂，对于减肥及维持健康身体都有正面作用。而且纤维含量高，除有助消化外，亦可稳定血糖、促进脂肪分解。

减肥期间，除了进食上述蔬菜外，许芷瑜医生亦建议注重营养的比例，勿过度节食，建议每餐吃到8分饱。睡眠方面，她建议每天至少睡7小时，另外可多吃三文鱼、亚麻籽、奇亚籽等Omega-3食物，有助抑制慢性发炎，促进脂肪氧化，减少积存体内。

持续肥胖有何健康风险？本港衞生署指出，过度肥胖会加重身体各器官的工作量，引致各种疾病并缩短寿命。肥胖人士较容易患上高血压、心脏病、中风、糖尿病、背痛、睡眠窒息症、胆石、脂肪肝、关节炎等疾病。

资料来源：家医科医生许芷瑜、衞生署

