减肥｜医生30年来体重不超标！公开秘诀1个月减2kg！更逆转脂肪肝防大肠癌

肥胖与脂肪肝、大肠癌也有关系？减肥成功有何秘诀？有医生曾被病人指肥胖，其后他决心减肥，体重维持30年也不超标。他分享5大减肥秘诀，不只能控制好磅数，甚至可逆转脂肪肝、预防大肠癌！

30年来体重不超标 医生1个月减2kg

肝胆胃肠科医生萧敦仁在节目《聚焦2.0》分享自己的减肥经历，他表示年轻时体重一度达70kg，为病人提供减肥建议时，更曾被对方反讽：「医生不也胖胖的？」他坦言受打击，于是根据「75210」原则瘦身，最终成功把体重维持在65kg至66kg，30年来体重未曾超标。萧医生表示，这组「75210」代表著减肥的5大原则，只要持续实行就有效摆脱肥胖，更有逆转脂肪肝的作用。

甚么是「75210」减肥法？⬇⬇⬇

「75210」减肥原则 每月可减2kg

7：睡满7小时。睡眠充足有助维持荷尔蒙平衡。睡不够会导致肾上腺及饥饿素升高，自然吃得更多。

5：每天吃5份蔬果，比例为3份蔬菜及2份水果，蔬果比例不可交换，更不可只吃水果，因为水果热量更高。

2：看手机不多于2小时：每天下班后，用电脑、手机、看电视的时间少于2小时。

1：每天运动1小时：可以一边看电视一边做运动。

0：只喝零糖饮品：只喝清水、无糖茶及无糖咖啡。

萧敦仁医生表示，只要能确实执行这套方案，1个月基本上可以瘦2kg。他正是靠著这5招成功减至63kg。他持续了30年，30年如一日，每天遵守这套原则，至今维持标准体重。

肥胖为何易致脂肪肝/大肠癌？

肥胖有机会导致「非酒精性脂肪肝」，但并非肥胖人士独有。根据本港衞生署资料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有过多脂肪在肝细胞内聚积，严重可导致肝硬化或肝癌。过度饮酒可引发脂肪肝。脂肪肝的形成亦与肥胖、胰岛素耐受性、糖尿病、高血脂和高血压有密切关连，并被视为代谢综合症在肝脏的表现形式。

至于脂肪肝及大肠癌又有何关系？曾有研究发现，约有35%脂肪肝患者同时有大肠瘜肉，而有6成大肠癌患者则患有脂肪肝，两者的共同原因就在于体重过重及肥胖症。

如何分辨脂肪肝症状？右腹不适是征兆？

脂肪肝不易察觉？根据本港衞生署资料，脂肪肝的症状并不明显，难以被发现。但一般人可透过观察以下5种情况，判断有否患上脂肪肝。

脂肪肝5大症状⬇⬇⬇

脂肪肝有何症状？进行例行身体检查才会发现？

脂肪肝一般没有症状，如果有的话，症状通常不明显，例如食欲不振、恶心及呕吐、右上腹不适及疲劳。大部分病例是在例行身体检查时，经血液测试意外地发现肝脏功能有无法解释的异常而得知。视乎肝脏脂肪的严重程度，临床特征可包括肝脏发大。要准确诊断是否患有脂肪肝，便要接受影像检查（例如超声波、电脑扫描或磁力共振造影）或肝穿刺活组织检查。

「75210」减肥宜多吃蔬果 何谓1份蔬菜/水果？

如何才吃够5份蔬果？蔬果汁也算吗？根据本港衞生署资料，计算每天须摄取的3份蔬菜和2份蔬果时，蔬果份量换算如下：

1份蔬菜约等于：

1碗未经烹调的叶菜（如生菜和紫椰菜）

半碗煮熟的蔬菜，包括叶菜、芽菜、瓜类、豆类或菇菌（如菜心、芥兰、菠菜、白菜、豆芽、茄子、红萝卜、荷兰豆和金菇）

3/4杯没有添加糖或盐的纯蔬菜汁（如新鲜番茄汁连渣）

1份水果约等于：

2个小型水果（如布冧和奇异果）

1个中型水果（如橙和苹果）

半个大型水果（如香蕉、西柚和杨桃）

半碗水果块（如西瓜、哈密瓜和蜜瓜）

半碗颗粒状水果（如提子、荔枝、车厘子和士多啤梨）

1汤匙没有添加糖或盐的干果（如提子干和西梅干）

3/4杯没有添加糖的纯果汁（如鲜橙汁连果肉）

资料来源：聚焦2.0、香港衜生署

---

---

