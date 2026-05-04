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AlipayHK推优惠鼓励回收 「绿绿赏」积分可换A. Point 即睇兑换过程教学

ESG
更新时间：14:31 2026-05-04 HKT
发布时间：14:31 2026-05-04 HKT

AlipayHK宣布，即日起正式连结环境保护署旗下「绿绿赏」电子积分计划，用户参与「绿绿赏」回收行动获取积分，可直接转换成AlipayHK的A. Point，并在本港、澳门和内地多种消费场景使用。

「绿绿赏」用户将积分转换为A. Point后，用户可于日常消费中灵活使用A. Point，包括缴交水电煤、电话费、保险费及屋邨租金，亦可于港澳及内地线上及线下商户直接当现金抵扣。此外，A. Point可兑换多款优惠券，包括机票优惠券、交通券、淘宝券、餐饮券及美妆券等，亦可用优惠价购买外卖平台及网上超市现金券等。

「绿绿赏」积分兑换教学
「绿绿赏」积分兑换教学
「绿绿赏」积分兑换教学
「绿绿赏」积分兑换教学

整个过程完全电子化

AlipayHK指出，用户只需透过「绿绿赏」手机应用程式选择兑换A. Point，并于AlipayHK应用程式内完成授权确认，即可将持续回收累积的「绿绿赏」积分即时转换为A. Point，整个过程完全电子化，毋须亲临到店换领任何实体礼品。

为配合是次合作，AlipayHK推出一系列礼遇及推广活动，以鼓励市民回收减废，即日起至2026年10月31日，用户只要首次以「绿绿赏」绑定及兑换A. Point，可获惠康门市10元电子优惠券乙张。此外，用户更可限时透过特优兑换率换领多款AlipayHK立减券。

A. Point立减券优惠详情
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