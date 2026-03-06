好爸爸为爱女进军环保校服 揭旧衣处理难题 推动回收减碳「犹如种2000棵树」

本港衣物弃置数量庞大，一年有1.4亿件衣物最终送入堆填区，若以700万人口估算，即人均弃衣约20件；其中学校、酒店及医疗机构等制服频繁更新，让纺织废物问题雪上加霜。庆年企业首席创意执行官及环保校服品牌「ESG School HK」创办人陈伟彬接受《星岛头条》访问时坦言，进军环保校服是源于女儿穿传统校服的困扰，并决定从女儿的校服体验出发，为废弃纺织品寻找一条重生之路。此外，在推动环保制服更换的过程中，他又发现到旧衣处理是一个「痛点」。

传统技术40年不变 「穿著很辛苦」

陈伟彬回忆称，传统面料技术40年未有改变，质感粗糙、色泽暗淡，还长期面临透气差、易褪色破损等问题，孩子「穿著很辛苦」。他凭借自身过去出口服装经验，并瞄准疫情期间市场对抗菌的需求，决定以新型环保物料改造校服，运用竹纤维、玉米提取纤维等升级衣物面料，不仅触感冰凉且富弹性，大幅改善穿著体验，且能延长服装寿命，耐用度提升30%，成本亦仅高10%至15%。

自2022至2023年推出环保校服以来，项目发展势头迅速，首年服务4间学校，次年增至15间，现时已覆盖60间。数据显示，爱回收慈善基金举办的ESG活动中，5间获奖学校经ESG School HK计划，合共减碳逾5,000公斤，相当于驾驶一辆普通汽油车约一年的碳排放量 。

截至去年9月，ESG School HK已带动12,000多名学生使用环保校服，累计减碳超过50,000公斤。除校服外，该企业亦为医院、企业、酒店及餐饮行业提供制服升级方案，例如厨师服运用竹纤维，可适应厨房高温环境，带来类似竹席的凉感效果。

旧衣处理成痛点 年弃14.7万公吨

不过，陈伟彬在推动环保制服更换的过程中发现，旧衣处理仍为痛点。据他介绍，香港全年废弃衣物中，九成为普通衣物，一成为制服类；每回收1吨纺织物可节省3,500公斤二氧化碳，但本港99%的废衣最终进入堆填区，仅1%得以回收。环保署资料则显示，2023年香港每日平均制造402公吨纺织物废料，全年合计近14.7万公吨，占整体都市固体废物比重不断增加，全年回收率约16.2%，形势不容乐观。

为破解这一困境，他于2025年推出旧衣回收解决方案，优先锁定量大、色调统一的制服类别，通过「升级再造」与「降级再造」实现资源循环利用。升级再造方面，团队与本地社企Dress Green合作，将旧纺织品加工为手工车衫及UNI Bear公仔。

值得一提的是，Dress Green聘用社区妇女及残疾人士，为其提供技能培训与收入来源，不仅减少衣物浪费，还创造就业机会，预计每年惠及逾百人。与此同时，团队还联合Eco Hope用回收塑胶制成胶粒，用于公仔填充，并研发旧衣转胶粒技术。

降级再造上，回收的旧制服经过抗菌、消毒、阻燃处理后，由工人手工剪除钮扣、拉链并分拣色系，再通过碎布机打碎、分散纱线，加入黏合剂重新压合，制成地毯、杯垫、瑜伽垫、护照套等日常用品，实现资源层级再利用。截至2025年9月，已有1.4万件旧衣完成循环，减碳5万公斤，相当于2,000多棵树年吸碳量，但处理规模占比仍小，需扩大回收网络。

成本高、缺政策支持 回收挑战大

事实上，整个流程颇为繁琐，从旧衣回收、多道处理，到人工分拣、加工制作，每一个环节都需要投入大量人力物力，直接推高了再生产品成本。陈伟彬举例称，再造环保袋成本30至40元，惟淘宝同类仅3至4元；再造瑜伽垫成本80至100元，售价近200元，亦很难与市价80元左右的平价品牌竞争。

此外，香港与内地的回收模式差异，也让本地回收业务面临挑战。他表示，内地民众环保意识虽有待提升，但依靠自上而下的政策推动，回收执行效率高；而香港的回收工作主要依赖市民自愿参与，在缺乏相关法例及政策支持的情况下，回收业务很难持续稳定发展。