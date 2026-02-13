国泰被铺及餐具包装背后功臣 由残疾人士及兼职妇女担当 「自闭症员工变主动更开心」

航空业在大多数人眼中，只会想起机师、空姐和地勤人员，但背后还有大量支援岗位如餐具包装、被铺处理等同样不可或缺。国泰航空（293）企业事务总经理黄文杰接受《星岛头条》访问时表示，集团在港深耕80年，除了推动青少年发展、体育与文艺项目外，也持续关注弱势社群需求，并与多个非牟利机构合作，聘用妇女及残疾人士等不同社群成员，为国泰航班提供餐具包装，以及机上被铺、毛巾及餐巾的包装服务。

访问当天记者走进东涌一个工场中，机器运转声不绝于耳，员工经消毒后，有些站立剔除残次品，有些在流水线上分装纸巾与刀叉，正是国泰与阳光社企合作十多年来每日上演的场景。

4小时弹性上班 助兼顾家庭

阳光社企成立于2008年，是离岛妇联直属的社会企业，自2009年起为国泰提供餐具包装服务。阳光社会企业经理吴少权表示，每日清洗完毕的餐具运到工场后，先会进行分类，再逐一检查品质，最后放到流水线上进行包装。

团队至今已发展至70名员工，几乎都是东涌本地居民，且多为家庭主妇、退休人士及新移民。随着新屋邨建成，工场员工的年龄层也慢慢发生变化。吴少权说，以前员工大多是退休人士，平均年龄在40至60岁之间，现在多了不少年轻妈妈加入，年龄最小的20多岁，最大则有68岁。为配合家庭需要，特意设置了4小时一轮的班次，分为早班和午班，令需要照顾家庭的妇女，能够一边上班赚钱、一边兼顾孩子或老人。

在工场工作了两年的何巧仪，是阳光社企生产部组长。她于2018年结婚后，因孩子还小、无法工作，后来又遇上疫情，家中的经济压力全都落在其丈夫身上，但随着其丈夫减薪，日子就更显吃力。直到2023年，女儿上了小学，她才得以出来工作，但外面的职位普遍每天要工作至少6个小时，难以兼顾家庭，偶然间在离岛妇联看到阳光社企的招聘传单，弹性的工时刚好符合她的需求，便报名应征。

机器不停操作 体力要求不低

其后记者步入阳光社企的工厂作业区，第一个工作区域的员工全程站立，专注于分拣餐具。吴少权现场介绍，这个步骤员工需将刀、叉、匙羹分类，并仔细检查是否彻底清洁，偶有水印或残留污渍，一旦发现瑕疵品便即时剔除；合格餐具则按类别放入不同箱子。

第二个工作区域是流水线包装区，每条生产线通常由4人组成，分别负责放入纸巾、湿纸巾、刀、叉、匙等5样物品，但一旦机器启动，全线人员便不能停歇。他坦言，一坐下来就有压力，机器不会停，若跟不上节奏，会拖慢整条线。目前设置为每分钟31包，若是简单款式则可调快。

他指出，如今平均每日处理超过6万套餐具，每套标准包含至少3件餐具，合计逾18万件。到了圣诞节、农历新年等假日，航班增多、需求量也会加大，一日能达到7至8万套。因此，员工除了要在机器声、金属碰撞与人声中保持专注外，对于体力与双手协调能力的要求亦不低。

支持残障人士 按能力分配职位

餐具以外，机舱用品的需求量也随着航空业复苏而大增，国泰附属洗衣服务「雅洁洗衣」的人手亦变得紧张起来。自2022年开始，雅洁洗衣与香港圣公会福利协会展开合作，替国泰查检、折叠、包装机上被铺等，起初每月只做到300多张被，如今每月处理超过3万张被铺、3万张毛毯及1万条餐巾。

圣公会旗下康恩园为综合复康中心，服务对象包括精神复原、智障及肢体伤残人士。香港圣公会福利协会服务总监袁玉珍表示，该机构会先评估每位会员的能力，了解其长处与限制，再提供针对性培训，根据不同工种的需求安排合适岗位，例如自闭症会员多具备细致观察力，便被安排负责品质检查，即使微小的污渍或线头也难以逃过他们的眼睛；而床品装袋这类需要配合的工序，就会把会员分成两人一组，既能提高效率，也能让他们多一些交流机会。目前，培训中心有190名学员，当中约一半有参与雅洁洗衣的工作，且已有5名学员成功转职到雅洁洗衣上班。

最大变化在心态 多交流增信心

现年29岁的陈伟权，是康恩园的一名会员，患有轻度智障及自闭症，起初做过制作三文治、加工咖啡包装等工作，现转为负责机舱床品的折叠和检查，更已成为大家口中的「大师兄」。陈伟权说，自己现在每天能折叠100多张床品，检查50个床袋。在这个过程中，以前习惯一个人做事，现在学会了和同事配合，变得更主动沟通，在教导其他会员折被的过程中，「自己都会好开心」。

袁玉珍指出，对会员来说，最大变化在于心态上转变，以前他们大多是被家人照顾的对象，现在则能靠自己双手赚钱，有的甚至能给家里交家用，慢慢从「被照顾者」变成了「能贡献的人」。随着自信心增强，也愿意多走出家门，和人交流。在工作中，他们也慢慢学会了和同事合作，遇到问题时，也会尝试一起解决，慢慢培养起了责任感。