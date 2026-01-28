可持续发展顾问最紧要识倾偈｜林一一

做可持续发展顾问，最常听到一句说话系：「你哋顾问咪即系谂啲理论出嚟，纸上谈兵啰，有无用咪又系靠彩数。」讲得再直白啲，有人会话顾问其实就系专业级吹水。我通常都系笑笑口回应，「系呀，我哋系要讲得，但如果你以为顾问嘅工作净系靠把口，就好似以为ESG报告系用AI一键生成一样咁天真」。

顾问当然要有沟通能力，但真正值钱嘅从来唔系我讲几多，而系我听几多。好多时，比起presentation做得几靓，能唔能够令对方愿意讲真话，先系成件事嘅关键。好多顾问俾建议嘅时候，尤其系做咗好多年个啲，经常忽略一个极重要嘅元素——自愿性。文明社会嘅政策有效性，从来唔系靠威逼利诱，而系靠参与者愿唔愿意配合。

企业其实都一样。你可以订好多制度，画好完整框架，写晒policy manual，但如果员工内心OS系「傻的吗？」、「我唔会理你」，咁成件事最后只会变成形式大于实质，又或者成为提高流失率嘅利器。方向正确系必要，但如果以为搞掂个政策框架就等于做完，忽略人嘅真实感受，只会整出一堆ESG橱窗摆设，甚至加速企业人才流失。

其中一个最好嘅例子，其实就系生育政策。如果唔理解点解年轻人唔想生BB，系咁咦俾啲单次育儿津贴、搞下企业家庭友善约章、拍下宣传片，女性都未必会突然母爱爆发。

上有政策 下有对策

我曾经遇过一个好经典嘅企业案例。某公司好有心，设立咗「每月一日心灵假」，原意系鼓励同事关注心理健康，透过休息同放松活动减压，降低压力爆煲同情绪病风险。听落好有前瞻性，亦好可持续发展。

但当我哋真正同员工坐低倾偈，先发现现实完全唔系咁。有同事话自己从来无请过，因为惊影响绩效评估。再追问落去，原来唔同部门主管对心灵假嘅理解完全唔一致，有人觉得请心灵假代表对工作安排不满，有人觉得系逃避责任，甚至有人直接当成偷懒，员工当然唔敢用。

转头问主管，主管其实都好困惑。他们会谂，系咪代表每个同事每个月都可以随时唔返工？人手安排变得越来越复杂，对依赖人力嘅前线团队影响尤其明显。结果系，一个原本为心理健康而设嘅制度，最后变成双方压力来源。Policy有，制度有，PowerPoint都有，但自愿性为零。

系呢个时候，就正正反映出顾问真正嘅价值所在——唔系写方案，而系倾偈。专业啲讲，呢个叫持份者沟通；贴地啲讲，就系落场听人讲心底话。可持续发展从来唔系技术问题，而系人嘅问题。ESG最难搞嘅，唔系碳排放计算公式，而系人性。只有真正了解受影响人士点谂、惊乜、卡喺边度，制度先有可能落地。

所以我成日同客户讲，顾问唔系神棍，唔系算命师，更唔系专业吹水佬。我哋存在嘅价值，就系帮企业听清楚自己组织入面原本听唔到嘅声音。真正有效嘅可持续转型，唔系由上而下推动，而系由内而外发生。

管理层嘅存在就系阻碍本身

但讲到持份者沟通，其实仲有一个前设——要有效，第一个条件系：老板唔可以知道你同员工倾过啲乜。匿名，往往系获得真话嘅唯一途径。你想人畅所欲言，就一定要避免秋后算帐。只要管理层坐喺隔篱，就算乜都唔讲，现场已经自动开启「官方模式」。大家讲嘢会即刻变得政治正确，答案开始包装，情绪开始收埋。

有啲同事私底下同我讲到粗口横飞，一转头见到老板入房，即刻变返「公司好好，我好感恩」。所以好多时，管理层嘅存在本身，就已经系沟通嘅最大阻碍。

好嘅顾问其实系照妖镜

当然，讲到尾，唔系间间公司都真系想听真话。有啲老板其实只系想要一份好睇嘅ESG报告，一堆benchmark对比图，一个「我哋做紧嘢」嘅故事。如果佢本身都唔系真心想知道组织入面发生紧乜，你真系帮佢揾到个真相出嚟，佢未必感激你，反而可能嫌你烦。甚至好有可能，管理层根本一早就知道问题嘅存在。

可持续发展最吊诡嘅地方，就系：你越想做表面工程，就越唔可持续；你越敢面对内部问题，转型先越有可能发生。所以到最后，可持续发展唔系一套framework，唔系一张roadmap，甚至唔系一份报告，而系一种企业愿唔愿意照镜嘅态度。

顾问，只系𠮶面镜。你觉得你适唔适合做呢份工？

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。

相关文章：企业为何不应对低生育率视而不见｜林一一