科大获书法泰斗苏士澍赠35幅《汉字颂》书法 今起图书馆展出

香港科技大学获中国当代书法泰斗苏士澍捐赠35幅《汉字颂》系列书法作品，校方今起（1日）至9月7日在图书馆举办展览，展出全数墨宝，为首次在港展出。科大今日举行展览开幕典礼，校长叶玉如表示，期望展览能让不同文化背景的科大师生，直观感受中华文化。

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叶玉如表示，苏慷慨捐赠的35件作品，恰好与创校35周年的科大互相辉映。科大提供

是次书法展由科大、联合出版（集团）及北京苏士澍汉字艺术博物馆联合举办，校方今日举行展览开幕典礼暨作品捐赠签署仪式，由叶玉如、苏士澍与中文大学荣休讲座教授金耀基等人主礼。

叶玉如表示，苏慷慨捐赠的35件作品，恰好与创校35周年的科大互相辉映，又赞扬《汉字颂》展现数千年中华文明的发展脉络，期望展览能让来自不同文化背景的科大师生，直观感受中华文化的博大精深。苏士澍则指，技术越向前，越要守住文化的根，「一横一竖是千年文明的骨骼；一撇一捺，是中国人顶天立地的模样」，寄语在演算公式、编写程式之余，也能提笔写一写汉字。

中文大学荣休讲座教授金耀基（右）亦有出席。科大提供

科大表示，今次获赠作品均选自苏士澍的代表作《汉字颂》系列，以甲骨文、金文、小篆、行书、草书等多种书体交织呈现，展示汉字和中国书法艺术发展数千年的演变历程。35幅作品内容涵盖4个部分，包括「开篇立意」、「字数九体」、「造字六法」、「结语大篇」。

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苏士澍为中国当代著名书法家，历任第10届全国政协委员、第11、12届全国政协常委、中央文史研究馆馆员、第7届中国书法家协会主席，并于清华大学、北京师范大学等担任教职。

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本报记者