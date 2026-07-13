DSE放榜2026︱港大JUPAS学额增5% 吁想入读须摆Band A 设8000万奖学金吸本地优才生

中学文凭试（DSE）周三（15日）放榜，今年学额竞争激烈，不少考生或为「稳阵」而未有将香港大学放于志愿之中。港大表示，今年已经预留多5%学额给应届大学联招（JUPAS）申请人，呼吁考生参考校方的预计收生分数，如达到分数，即表示获取录机会较高。港大又指，已为本地生预留8000万元入学奖学金，嘉许入读港大的优才生。

JUPAS学额占整体学额六成

高雷中学应届DSE考生冼星朗经「学校推荐直接录取计划」，获港大取录。高俊谦摄

今届DSE有逾5.5万名考生，按年增加5%。港大收生及国际生交流事务总监严志坚表示，JUPAS学额占整体学额六成，因应JUPAS报名人数增加，港大今年已增加5%联招学额。他表示，留意到不少同学误估入学要求分数，导致错失入读港大的机会，由于每年各课程的报名情况相异，港大已公布本年各科的预计收生分数，呼吁考生用作比较，如达到预计入读分数，应放入Band A，若高1至2分，则代表「值博率很高」。

严志坚又表示，去年入读港大的学生，均将课程放于Band A之中，建议考生选科时，以兴趣为先，并采取「A1进取、A2稳中求胜、A3万无一失」的策略排序。

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为嘉许入读港大的本地优才生，港大为预留合共8000万入学奖学金，向各学院中的DSE成绩最佳学生，颁发「明德学子」荣誉及10万元奖学金。7科或以上5**的顶尖状元，可获颁100万元奖学金。另外，港大设有「HKU First in the School Scholarship」，向入读港大、在所属中学考得最佳成绩的学生颁发奖学金。

高雷中学应届DSE考生冼星朗，透过「学校推荐直接录取计划」，获「文理学士（应用人工智能）」取录。他指，自己修读物理、化学及数学延伸部分M2，一直未有系统地学习编程，遂两年前开始透过人工智能自学，凭设计心理疗愈程式获得全球前50的「Distinguished Winner」。他表示，自己在截止前一两天才得知计划，临急准备各项文件参加，结果获得取录。对于选择港大的原因，他表示港大有约十个人工智能相关课程，加上校园国际化，可以与不同国家的人士交流人工智能心得。

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另外，港大今年将原有课程项目分拆，新增「计算与数据科学（港沪科技菁英）」及「内外全科医学士-杰出医科学人」两个课程。严志坚表示，前者将有1.5年在张江高科技园区教学与研究基地上课，并有9个月实习；后者将为成绩优异学生提供更多支持。港大去年成立未来媒体学院，主要本科课程包括「新闻媒体及人工智能学士」和「文学士（全球创意产业）」。

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