大学排名｜美国新闻与世界报道排行榜 教育与教育研究学科 中大居全球第一

《美国新闻与世界报道》「全球大学排名」同时公布各校在不同科目表现，中文大学有15个学科位列全球前50、6个学科跻身全球前20，教育与教育研究学科与肠胃及肝脏学，更分别位列全球第一及第二。城大亦有15科排名全球50强，10个科目位列全港第一。

城大10科列全港首位

排名资料显示，中大共41个科目上榜，除教育与教育研究学科及肠胃及肝脏科外，计算机科学亦位列全球第7，人工智能（AI）和艺术与人文均列全球第9，内分泌及代谢科则排第19；其他在全球前50的科目，包括社会科学与公共健康、临床医学以及放射科、核子医学和医学影像科等。中大医学院指，今年共5科位列亚洲三甲，肠胃及肝脏科、内分泌及代谢科与临床医学科荣膺亚洲第一，前两者更连续5届成为居首，院长赵伟仁形容佳绩绝非侥幸，未来将继续深化跨学科协作，加速将实验室的突破，转化为临床应用。

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港大有47个科目上榜，当中教育与教育研究排全球第2，微生物学全球第4，传染病学位列全球第6，社会科学与公共健康则排全球第10。城大亦有10个科目排行全港第一，包括化学工程、电机与电子工程等，另有15科位列全球50强，包括材料科学、物理化学、凝聚态物理。

本报教育组

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