美国新闻与世界报道｜城大全球最佳大学排名47　6个学科跻全球前10

《美国新闻与世界报道》（U.S. News & World Report ）2026–2027年度全球最佳大学排名（Best Global Universities Rankings）出炉，香港城市大学在全球超过100个国家及地区、逾2,600所大学中，位列第47位，较去年跃升7位，亚洲排名第九，全港第三。

城大共有十个学科在全港大学中排名第一，并有15个学科跻身全球前50名。城大提供

此外，城大共有10个学科在全港大学中排名第1，并有15个学科跻身全球前50名，其中材料科学、物理化学、凝聚态物理、能源与燃料、纳米科技与技术及光学更打入全球前10。

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在13项排名指标中，城大在3个分类指标中位列全球前50，当中「高被引用首10%论文占比」方面表现突出，全球排名第7位。

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城大署理校长李振声表示，城大国际排名屡创新高，多个学科更跻身世界前列，反映教研实力持续提升，并在国际化发展方面保持领先。

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