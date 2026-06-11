自然指数科研领导者排名 本港5大学上榜 港大居全港首位

「自然指数」（Nature Index）发布「2026科研领导者—领先机构」排名，本港有5间大学上榜，香港大学位列全球第63位，紧随其后的城市大学位列第67位；科技大学与理工大学分别位列第81及88位，中文大学则位列第94位。

排名涵盖大学、企业等机构

除了港大，城市大学、科技大学、理工大学及中文大学亦有上榜。资料图片

「自然指数2026科研领导者—领先机构」根据全球多间大学、研究机构、政府部门和企业等，在去年逾170本最具影响力的期刊及出版中，发表的论文数量及贡献份额进行排名，涵盖应用科学、健康科学、自然科学及社会科学领域，相关权威期刊包括《自然》、《科学》、《刺针》等。

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