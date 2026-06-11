北都大学城接获19院校发展意向 动态调整洪水桥规划 或按实况扩大规模

本港正筹建北都大学城，教育局局长蔡若莲在立法会会议透露，共接获19个本地院校提交发展意向，不少内地和海外顶尖大学亦有意进驻，首幅用地将于年内推出。对于有指洪水桥用地面积不足，她形容大学城规划是「动态调整」过程，不排除按实际情况扩大规模，强调当局保持弹性，甚至「战略性留白」，并称大学城旨在推动产学研融合，进驻院校数目并非重点。

蔡若莲指可设施共享

政府预留100公顷土地发展北都大学城，由政务司司长陈国基领军的筹建组，早前到内地及海外大学城「取经」。立法会地产及建造界议员黄浩明提出质询，关注大学城规划情况。蔡若莲透露，已接获19个来自本地院校的发展意向，各自建议模式及发展重点不同，当局整理后将在规划过程考虑。她续称大学城3个城区各有定位，洪水桥为应用型高等教育及国际化人才培养中心，牛潭尾为生命健康科技等先进产业创新的发展平台；新界北则属综合艺术暨产业校区。政府会分阶段筹建，专上教育用地将分别于今年、2028及30年推出。

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多名议员关注如何吸引海外院校和机构进驻。教育界议员邓飞指，德国两个大学联盟早前访港，对方只属意与现有大学合作，而非进驻大学城。蔡若莲回应称，不少顶尖大学均有意愿，但大学城以自资形式发展，院校须订详细计划，又指各地大学城的规划及营运各有特色，土地制度及产业生态不尽相同，规划时须结合本港实际情况考虑，形容北都尚在起步阶段，日后可再扩大协作范围。

洪水桥大学城用地面积仅9公顷，新社联谭镇国关注会否扩大规模，蔡若莲指大学城规划是「动态调整」过程，当局会按实际情况扩大规模，而社会与科技急速发展，大学城规划须保持弹性，甚至「适当的战略性留白」。

被问到进驻大学城的院校数目，蔡若莲形容「不是一间一间来计」，重申大学城目标是推动产学研融合，加强协同效应，进驻院校数目并非规划重点，「可能是一间，可能是很多间都不定。」她又称，当局会以择优而取原则分配大学城用地，有意进驻院校须在产教融合，提出政策构思。

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另外，本港目前多采用分散式独立校区，各自管理资源设施。蔡若莲提到香港土地资源珍贵，共享设施是可行方案，外地大学城多共用体育设施、讲堂等设施，政府正研究将理念融入规划框架，建议院校提交意向书时，预先商讨如何共用设施。

本报记者

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