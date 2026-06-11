小学「想建你」教材从实践学STEAM知识 小学生：抽象科学概念变浅白易懂

正逐步推行的小学科学科课程强调「动手动脑」。土瓜湾的圣公会牧爱小学，试用《STEAM UP 想建理》教材，选取「机电工程」作教学主题，透过情境化课堂实验，让学生在实践中吸收STEAM知识。有学生指新教材让抽象的科学概念，变得浅白易懂。课程计设顾问指教材以小学高年级生为对象，但学校可教学需求，拆解简单内容，在低年级课堂灵活使用。

《STEAM UP 想建理》是发展局资助，建造业议会联同建筑师学会、工程师学会等专业机构合作推出的STEAM（科学、科技、工程、艺术及数学）教材，内容涵盖建筑、测量、城市规划、园景等工程范畴，介绍建筑与工程原理之余，亦期望吸引更多生力军入行。牧爱小学今学年试教机电工程主题，早前安排课堂试教，教师透过小测验，了解学生对导电体与绝缘体的基础认识，并安排分组实验，让学生动手测试不同物件能否导电、点亮灯泡。

延伸阅读：STEAM探究展 小学生研AI火灾警报器

课堂亦加入工程制作环节，学生须在限定时间内，搭建升降机模型并使其正常运作，结合力学、电力知识。现场学生积极讨论、反复尝试，学习气氛浓厚。科学科老师魏嘉莹指，教材附设完整教学指引，协助老师拆解抽象科学原理，提升课堂吸引力。小五生谢同学认为，以往科学科课堂多以听讲为主，如今动手实作让他变得更投入，认为电力相关概念单靠书本讲解难以理解，动手体验反而更容易牢记知识。

课程设计顾问卢志妮指，《想建理》教材应用不受科学科课堂限制，学校可灵活融入不同课堂。以小四科学科课程为例，原本讲解金属与非金属特性、闭合电路等知识，而教材除教学内容外，还配套实物教具、卡牌游戏等，透过多元动手活动，协助学生理解原理。她强调，教材并非取代传统教科书，学校可因应校情、学生能力弹性调整，选取内容施教。

延伸阅读：大埔旧墟公立学校研舌诊App获金奖 学生：中医医院启发构思

受课时所限，校方会安排学生利用教材自学，该校课程主任谢宝文指，学生在家可利用各种材料，自行测试物体导电性并拍摄记录，教师在堂上与学生讨论，跟进学习进度。随着加入实验活动，课时较以往增约半成，会按教学需求再作调节，务求让学生有足够时间学习。她认为教材紧扣建筑工程主题，既能让学生认识相关行业，也能培养工程学习必备的尝试「不怕试错的精神，对学生而言十分重要」。

校长梁浩伟认为，理论学习结合反复试错，才是有效的学习方式，乐见学生在课堂互助，培养团队合作精神。他续称课堂讲解水僧引致漏电的知识时，学生透过讲解与实验逐步思考探究。虽然课堂实验不等同真实场景，但学生从中明白电力对升降机运作的重要性，同时学懂「困䢂」时要保持冷静、按警钟等待救援，训练多角度思考能力。

记者佘丹薇