钟景辉离世｜King Sir毕生致力戏剧教育 心血珍藏剧本文献捐浸大

人称「King Sir」的钟景辉毕生致力戏剧教育，不仅是演艺学院戏剧学院创院院长，更曾在浸会学院（浸会大学前身）担任全职副讲师，开办本港首个大专戏剧课程。钟景辉退休后在大学校园仍然活跃，曾任理工大学驻校艺术家及戏团荣誉顾问，去年更把毕生珍藏的剧本与文献，悉数捐予浸大图书馆。

开设首个大专戏剧课程

钟景辉（左）2018年获香港树仁大学颁授博士学位。

回顾钟景辉在戏剧教育的执教生涯，始于上世纪60年代在浸会学院担任全职副讲师，参与开设本港首个大专戏剧课程，期间担任剧社顾问，导演多出翻译自海外剧作的舞台剧，包括当年以《淘金梦》为译名的《推销员之死》。他其后投身电视界，仍坚持在浸院兼职教授戏剧课程，先后任教共23年。1983年他加入筹备中的演艺学院，担任戏剧学院创院院长，在任18年间，为本港戏剧界作育英才。演艺学院校长陈颂瑛昨对钟景辉离世表示深切哀悼，赞扬他桃李满门，深受学院师生爱戴与敬重，在2001年荣休后亦经常回校与师生分享宝贵经验。校方正就悼念活动，与其家人紧密联系。

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钟景辉曾担任理大的驻校艺术家。资料图片

退休后的钟景辉专注幕前演出，同时活跃于大学校园。他在2013年担任理大的驻校艺术家，为理大剧团担任荣誉顾问，并先后执导大型舞台剧《茶馆》及《小井胡同》，把戏剧经验传授给师生。2015年他亦参与庆祝浸大60周年的《「我们都是浸大的」校友Show》。去年他把自己保存的舞台剧与电视剧剧本、翻译手稿、制作档案、演出场刊、照片、剪报与个人纪录等，合共2000件文献捐予浸大图书馆，作为研究本港戏剧发展的永久馆藏。

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钟景辉先后就读培正小学、培正中学。培正中学昨在网上帖文，提到钟的戏缘始于校内「红蓝剧社」，在法国改编剧《刻薄成家》首次踏台板，其后凭精湛演技，夺得全港校际戏剧比赛「最佳男演员」。

本报教育组

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