浸大公布「杰出校友奖」得主 袁志伟、陈凯欣、李慧诗等6人获奖

浸会大学公布第十届「杰出校友奖」得奖名单，6名得奖者包括电视广播助理总经理（新闻及资讯）袁志伟、立法会议员陈凯欣、曾两夺奥运铜牌的港队前单车运动员李慧诗，冰川学家张伟贤、生物医学科学家曹志成与「微电影之父」何纬丰，以表扬他们在专业或学术方面的卓越成就，以及对浸大和社会的服务和贡献，颁奖典礼将于6月举行。

颁奖典礼于6月举行

从事新闻工作近50年的袁志伟，1978年毕业于浸大前身香港浸会学院传理学系（现为传理学院），主修电视制作。毕业前便已加入无线电视新闻部担任新闻主播，毕业后先后担任记者、助理采访主任及编辑主任，1999年起退居幕后，先后担任公共事务经理、助理新闻总监、副新闻总监及新闻总监，并于2016年晋升为助理总经理。他先后获特区政府委任为太平绅士及颁授银紫荆星章，表彰在传媒界的成就。

立法会议员陈凯欣，先后1999年及2008年取得浸大传理学社会科学学士（荣誉）及传媒管理社会科学硕士学位，曾在多家传媒任职，2012年出任食物及衞生局局长政治助理，其后转任慈善机构行政总裁，并参与地区事务及发展工作，当选议员后，积极推动基层医疗改革、房屋政策及保障弱势社群权益等议题。

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2023年退役并取得浸大创意及专业写作学士学位的李慧诗，是港队前单车运动员，运动生涯获奖无数，其中在2012年伦敦奥运勇夺女子凯林赛铜牌，为中国香港单车项目史上首枚奥运奖牌，其后在2020年东京奥运女子争先赛再夺铜牌。她先后获颁授荣誉勋章、铜紫荆星章及银紫荆星章，并积极回馈社会，包括联合创办音乐治疗非牟利机构「音乐流」，并担任保良局「保宝单车教室」总教练，指导特殊教育需要儿童。

冰川学家张伟贤在2010年取得浸大体育及康乐管理学士学位，其后于加拿大皇后大学取得冰川学博士学位。他多年在偏远极地进行科研工作，为全球科学界提供冰川消融、雪线监测及气候变化的关键数据，包括在加拿大奥尤特克及谢米里克国家公园建立首个冰川物质平衡监测网络，制作横跨1958至2024年的冰川变化详细分析报告，为全球海平面评估提供重要基准；以及融合Sentinel-2光学影像与机器学习的卫星数据，估算北极地区的雪线高度。

生物医学科学家曹志成，现为伊利沙伯医院临床肿瘤科科学主任（医学），致力临床癌症研究。他于2006年取得浸大中医学博士学位，先后获颁英国生物医学科学研究所院士、香港医务化验学会院士及香港分子生物诊断学会院士，并为英国科学局认可特许科学家。他在肺癌、鼻咽癌和大肠癌生物标志物的研究，为个人化治疗策略提供关键依据，自2017年起连续多年跻身史丹福大学「全球前2%顶尖科学家」，并于23年及24年获科睿唯安列为「全球高被引学者」。

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有「微电影之父」之称的何纬丰，是早期视觉故事数码化的倡导者。1993年毕业于香港浸会学院传理学系（现为传理学院），主修电影电视。他曾任南方广播影视传媒集团手机电视牌照业务行政总裁，与香港的电讯服务供应商合作，制作亚洲首部3G手机微电影《求爱123》，在香港资讯及通讯科技奖中屡获殊荣。他执导的电影《我们遇见松花湖》，在2015年第24届中国金鸡百花电影节的民族电影展荣获「特别贡献奖」。

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