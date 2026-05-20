青年学玩AI仿生建筑 化身「公民科学家」 前高官名人落场指导

当气候行动、建筑设计与AI科技结合，将为社区带来甚么改变？由3位博士生与注册建筑师创立的「Digital Common(s)」，今年与香港青年协会合办「AI 仿生设计实验营」，带领青少年化身「公民科学家」走进社区，深入探讨气候问题并应用建筑科技。活动更邀得前环境局局长黄锦星及前香港天文台助理台长梁荣武坐镇指导，希望年轻一代可以观察城市发展的同时，也着实了解社区环境的问题。

融合环境保护的建筑课

「Digital Common(s)」由中文大学博士生吴正研和苏柏文、伦敦大学学院巴特莱特建筑环境学院博士生谢采颖，以及香港建筑师学会注册建筑师陈婷婷共同创办。团队今年与青协赛马会乙明青年空间合作，举办以「AI 仿生设计实验营」为主题的「第三届青年建筑师计划」，吸引一众 13 至 18 岁青少年参与为期9节的课程，探索如何利用创新设计，应对气候变化与社会公平等关键课题。

团队指出，课程融合了AI技术、建筑设计、环境保护及可持续发展等元素。他们期望活动不仅能提升学员的AI技能与气候素养，更重要的是将知识回馈社会。团队形容这是一场集体的社会实验，盼打造一个「人人皆可参与」的城市愿景，让参与者在实践中找回改变社区环境的自信与力量。

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黄锦星：学员提案可媲美大学生

前环境局局长黄锦星担任课程导师，并于 4 月初参与了学员的中期项目报告。他对学员的表现给予高度评价，「学员展示了如何试用 AI 融汇建筑设计与环保提案，我非常欣赏不少组别的新鲜想法，充分展现了创造力与环保意识的结合。」黄锦星更笑言，这些年轻学员的提案水准，足以与他近四年任教的大学建筑系学生作业媲美。

梁荣武：仿生学结合 AI 简化科学门槛

另一位导师、前香港天文台助理台长梁荣武在参与讲座及分享后，特别欣赏学员对「仿生学（Biomimicry）」的应用，即从大自然汲取灵感，模仿生物构造来设计建筑材料。他举例指，「有组别针对香港日益严重的水浸问题，提出『海绵城市』的建筑概念，以应对未来频繁的暴雨季节。」

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实践「公民科学家」精神

两位专家均认为是次活动对推动本地「公民科学家」文化大有裨益。黄锦星认为，活动让学员以科学视角实践环保，并透过AI降低参与门槛、加速应对气候行动，是推广公众环保教育的成功范例。

梁荣武补充，AI能将复杂的科学理论转化为实际应用，培养学员的科学素养与独立判断能力。「透过学员的公开讨论与理性分析，能让大众更了解环境问题的症结，从而凝聚共识。」他强调，深化「公民科学家」精神有助社会达成理性共识，推动社会持续进步。

经过9节课堂，有参与学生表示，最难忘是3D打印课堂，他们利用回收胶樽升级再造出立体模型，加深了对相关技术的认识。另有学生对于西沙考察印象深刻，实地观察，让她了解到西贡新发展对当地原居民及动物生态造成的影响，从而反思人类与动物应互相尊重、和平共存。

记者：苏丽珊 图片由受访者提供

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