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作弊｜AP试黑客受雇场外通水 揭电脑化考试「出猫」隐患 内地名校生集体涉案

教育新闻
更新时间：10:41 2026-05-14 HKT
发布时间：10:41 2026-05-14 HKT

正进行的美国大学入学试AP考试，近日在内地爆出高科技作弊个案。惠州有国际学校学生涉嫌付钱给作弊集团，破解指定应试软件Bluebook，让对方在场外即时「通水」，涉事学生事后被校方开除之余，更被禁考SAT等公开试，作弊纪录亦在UCAS等国际收生平台存档，意味海外升学之路遭封杀。本港AP考试亦采用自携电子装置应考，承办机构之一的考试及评核局未正面回应事件，但重申无计划在中学文凭试推行电脑化考试。有资讯科技界人士建议，统一提供应考设备，杜绝考生以破解软件甚至使用人工智能（AI）软件作弊。

去年起停用纸本

AP考试自去年起停用纸本，转为电子考试，考生须自备电子装置，并下载美国大学理事会（CB）指定的Bluebook应用程式在试场应考。今年考试在本月4日至15日进行，大致分为全电脑化及混合电脑化考试，前者要求考生全程透过Bluebook作答，程式内置多项反作弊措施，如禁止实时切换屏幕、AI监控等，防止试题外泄。

考评局：DSE无意电脑化

内地社媒「小红书」近日有帖文揭发，惠州的华润小径湾贝赛思国际学校多名高二及高三学生，以2万元至5万元人民币雇用作弊集团，集团透过破解及绕过Bluebook部分监控功能，在首周进行的AP考试实时获取考题及同步答题，再透过后台实时向考生传送答案「通水」。

作弊集团虽声称「全科保分、全程无忧、不被检测」，但未几已被锁定。帖文指，CB决定采取「极刑」，不仅取消涉事学生所有考试成绩，永久禁止他们应考SAT及CLEP等公开试，更把作弊纪录同步上载UCAS、通用申请（Common Application）等国际收生平台，意味涉事学生即使获外地大学录取，亦会被取消资格。据悉贝赛思国际学校亦向学生发信，宣布开除涉事学生的学籍，并紧急采购考试设备供其他考生统一使用，应考AP考试。事件被揭发多日，在内地网站掀起热烈讨论，校方未进一步澄清解释。

延伸阅读：小六生用AI作弊 致全班重考 施俊辉冀加强学生素养

涉事学校在2018年9月开学，是贝赛思课程（BASIS）学校在内地的第4间国际学校，校方指2025学年AP课程毕业生在考试取得429门次5分满分。该校开办学前班（Pre-K1）至12年级（中六）的课程，提供1200个学位，学费介乎20.6万元至27.4万元人民币不等。

本港的AP考试同样采用自携装置应考，考试及评核局是举办的考试中心之一。对于以往的作弊情况、会否统一提供电子装置等，考评局未正面回应，仅着本报向CB查询，惟CB至截稿前未有回复。近年考评局亦推行「电脑化评估项目」，并应用在多个国际及专业考试，考评局指正部署在更大型公开考试中采用相关系统，但强调暂无具体方案和时间表，在中学文凭试推行电脑化考试。

延伸阅读：DSE｜中文科校本评核SBA涉集体作弊 屯门陈瑞芝中学称正调查

主办方提供电脑可减风险

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨指，容许遥距控制电脑的远端桌面软件，在新冠疫情后雨后春笋，为「请枪代考」带来更多可能性，即使官方软件设有反作弊功能，但「道高一尺魔高一丈」，不法分子总会尝试规避，「可能100次会有一次侦测不到」。他直言容许考生自携装置，便有机会出现「超技术」作弊，忧虑考生会安装AI辅助软件协助答题，对其他考生构成不公。他认为最好的做法，是考试主办方提供电脑让考生应考、不容许考生安装额外软件，相信潜在问题较小，亦可避免电脑病毒等突发状况影响考试。

本报教育组

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