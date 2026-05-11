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佛联会会属小学校长会办学习圈计划 助中层人员培育德才兼备学生

教育新闻
更新时间：18:33 2026-05-11 HKT
发布时间：18:33 2026-05-11 HKT

近年不少小学都积极加强教职员的培训，以提升教学质素。由香港佛教联合会会属小学校长会主办、优质教育基金赞助的「优化校务贯彻学习宗旨：培育德才兼备小国民」中层人员学习圈计划结业典礼及分享会，日前(9日)于佛教林金殿纪念小学举行。

18间佛教学校参与典礼

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活动由律政司副司长张国钧亲临主礼，并由香港佛教联合会会长宽运大和尚、执行副会长兼香海正觉莲社社长宏明大和尚、执行副会长兼司库何德心居士、董事邱惠南居士、计划专业发展主任庄圣谦、学务顾问李玉枝、计划秘书兼学术顾问胡少伟等一众嘉宾陪同出席。

活动开始时，由佛教林金殿纪念小学的升旗队进场及举行升旗仪式。60位来自18间全港佛教学校的中层人员学员，在六位专业导师兼校长的带领下，顺利完成计划及获颁结业证书。18间学校的校长亦全部亲临支持，并带领学员上台接受感谢状。校长会主席兼中层人员学习圈计划筹备委员会主席吴永雄，则代表大会致赠亲笔书写的墨宝予张国钧，以表敬意。

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学习圈回应教育局改革

教育局近年推行「优化学校发展与问责架构」，强调学校聚焦七个学习宗旨，培养学生的国民身份认同、正面价值观及终身学习能力。吴永雄表示，校长会的学习圈计划，正是回应此改革方向，尤其聚焦中层人员的专业成长。

在过去16个月，62位来自18所佛教学校的学员，接受了7个月训练，当中包括领导力培训、校际互访等活动，借此提升领导力、变革力及执行力。吴永雄指，学员不仅将教育新思维融入校务优化，更将佛陀的智慧与慈悲化作品德教育的实践，计划同时涵盖主流学校及特殊学校，体现了「有教无类、慈悲平等」的佛教精神。

他期望学员将所学带回学校，继续弘扬「明智显悲」的佛教精神，为香港培育更多德才兼备的学生。

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