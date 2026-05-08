香港圣比斯（安基司）公学采用「大学学院制」架构 实现「全球校园」理念

香港圣比斯（安基司）公学采用大学学院（Faculty-based）教学模式，协助学生提前适应大学的学术深度，其中，校方将David Cardwell的名字命名，成立「卡德韦尔工程、物理与设计学院」，专注培育学生在数学、物理、工程及设计领域的潜能，强调跨学科应用与创新思维。David Cardwell对此表示荣幸，目标是为学生提供与未来世界接轨的学习体验，让他们在严谨的学术追求中，不忘探索创新的可能，成为引领未来的全方位领袖。

看重学生「探究精神」

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除了「工程、物理与设计」，香港圣比斯（安基司）公学的学院还有其他范畴，包括「数学及电脑」、「经济及金融」、「生命科学」及「人文学科及法律」，学生可因应兴趣和能力选择。学院除为学生提供相应的课程外，亦会有参观机会，让学生了解所选的学习方向是否适合自己。

校内设有Scholars' Chamber，让学生作为辩论、学术汇报及竞赛的平台，并定期举行讲座，邀请国际知名学者主讲，启发学生视野。该校亦倡导「全球校园（Global Campus）」理念，利用英国及东莞圣比斯学校的国际资源，为学生提供多元支援。

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王德志表示，香港校区与英国及东莞校区属同一集团，可通过「全球校园」理念，达至师资与教学资源互通。他指除了基本的学术成绩，校方还看重学生的「探究精神」。他举例，若学生在课堂学到「力学」的基础概念，会主动钻研宇宙学或相对论，这种超越课本范围的真实兴趣与主动研究能力，正是学院最渴求的特质。

记者 陈艳玲 苏丽珊

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