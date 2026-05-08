初中中史教科书改版︱大增道德伦理内容 强调奉公守法 「对暴力零容忍」

初中中史科教科书今年全线同步改版，全港中学须重新选书。《星岛》取得3间出版社旗下4套新版教师用书样本，发现新加入价值观教育内容，提到清末革命党人起义与五四运动，均列明教师须让学生明白奉公守法、「对暴力零容忍」，又指无勇气和能力做烈士的人「可以用功读书」。中史科教师对此反应不一，有教师认为写法「不伦不类」，教学时未必「照单全收」，亦有教师认同做法，称有助学生思考历史背后的情理问题。

有教师指不会照单全收

新版中史教科书价值观教育内容（部分）

教育局上月公布《价值观教育课程架构》，列明中史科「重视学生对国家、民族和社会的认同感、归属感和责任感」。本报翻阅4套新版教师用书样本，发现多本样书均新增价值观教育内容，其中龄记出版《亮点中国史第二版》讲述晚清革命党武装起义，甚至暗杀清廷官员，以红字标示的「教参指南」要求教师提醒学生「杀人或伤害他人是违法的行为，日常生活中应当奉公守法」；该书提到秋瑾、徐锡麟等烈士慷慨赴义，问学生「没有勇气或能力做烈士的人」如何贡献国家，供教师参考的内容提到学生可自由作答，又建议提示学生「用功读书，再投身社会，为社会作出贡献，同样是贡献国家的一种方式」。

五四运动的「火烧赵家楼」事件，龄记《新探索中国史》提醒教师要培育学生明白理性守法，「无论是甚么事，我们也不可非法伤人，破坏他人财物，对暴力零容忍」；香港教育图书《乐学中国历史》更直言，「学生的行动虽然出于爱国，但坚守法治同样重要，我们要有守法精神，使用暴力并不恰当」。

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有不愿具名的资深中史科教师坦言做法「值得斟酌」，认为师生应先认识当时历史背景，而非以今时今日的价值观，判断史事是否正确，「如果将价值观放于历史之前，容易导致内容啼笑皆非、不伦不类，甚至令教科书的公信力受到质疑」。圣若瑟英文中学中史科主任陈少波相信，出版社有意紧扣教育局近年力推，包括「守法」在内的「十二种首要的价值观和态度」，但教师会凭专业判断决定实际教学内容，不会对课本内容照单全收，「例如火烧赵家楼事件，有同学疑惑行为正确与否，老师就会提醒行为出于爱国，但确实不理想，提醒学生不要太激进」。

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引导学生思考情理问题

顺德联谊总会郑裕彤中学中史及历史科教师卓晓婷就认为，新版教科书有助学生反思，尤其以往教授五四运动，未提行为对错，「说五四运动是爱国运动，所以行为是可被接受，是否代表可以接受暴力？」她指新书增加道德伦理的哲学思考，比如提到张学良发动西安事变兵谏虽不合法，但引导学生明白背景动机，思考情理的问题；有教科书提到康有为私德有亏，让学生反思「伟人犯下道德问题，是否仍是伟人？」从而审视伦理价值观的重要性。

记者 梁子建 欧文瀚

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