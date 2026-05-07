英国圣比斯落户御金‧国峰 伙安基司办预科书院

港府积极推动香港成为国际专上教育枢纽，多个国际教育机构先后落户香港。逾400年历史的英国圣比斯公学宣布落户西九龙，与私立的安基司学校合办预科书院，并将改装御金‧国峰商场成为校舍。校方今日举行签约仪式，香港圣比斯（安基司）公学创校联席主席David Cardwell、香港圣比斯（安基司）公学创校联席主席王德志，先后与安基司国际教育集团创办人兼校监蔡李惠莉博士、安基司学校执行校董及行政总监蔡加敏、集思未来高等研究院执行院长颜盛签署协议。

预计27/28学年正式开办

香港圣比斯（安基司）公学是本港首间专注于国际普通中学教育文凭（IGCSE）及英国普通高级程度教育文凭（A-Level）课程的独立预科书院，提供10至13年级课程，目前院校注册申请正由教育局审批中，预计于2027/28学年正式开办。

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该校邀请英国剑桥大学前副校长Professor David Cardwell出任创校联席主席，带领教学团队规划课程。他指院校目标是为学生提供与未来世界接轨的学习体验，成为引领未来的全方位领袖。

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学校采用大学学院教学模式，协助学生提前适应大学的学术深度，亦会定期邀请国际知名学者到校办讲座。新校舍有6万平方呎，楼高2层，预计有18个课室、5个实验室、另有电脑室、舞蹈室、健身室等设备。

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