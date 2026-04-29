审计报告｜教育城「STAR网上评估平台」用户数量跌 近2800条评估题目未获选用

审计署公布新一份审计报告，揭发教育城电子教育资源表现未达标，其中「STAR网上评估平台」学校与师生用户数目下跌，近2800条评估题目更从未获选用；教育局与教城虽讨论过平台采用人工智能，但教城截至去年中仍未制订推行方案。教城行政总监林峰整体同意审计署建议。

学校用户4年跌18%

「STAR网上评估平台」的教师介面。网上图片

「STAR网上评估平台」是教城联同当局开发的网上学习、教学及评估平台，教师可选取、制作和编辑评估课业。审计报告发现，平台用户数目持续下跌，学校用户由19/20年度的395个，跌至23/24年度的322个，跌幅达18%，同期师生用户分别跌22%及19%。

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平台现有73000条专为小一至中三学生而设的评估题目，涵盖中英文及数学科。审计报告发现，截至去年6月有25404条评估题目获选用次数低于20次，占了当时总题量的53%，2793条更从未获选用。教城回应指平台属学校自愿选用，「并非力求所有学校全面使用」；审评署促请教城查明题目获教师选用偏低的原因，采取措施改善。

未采用AI辅助批改开放式题目

审计报告亦指，当局在前年要求教城探讨「STAR网上评估平台」采用AI协助教师批改开放式题目，并为评估题目加上标签。教城其后分别进行示范及测试，但截至去年6月，两者均未制订推行方案。

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在企业管治方面，审计署发现19-25年度的6次行政总监工作表现评核，均采用经理级以下职级的评核表格，教城承认自2013年起使用不正确的表格，惟评估工作表现目的「仍能妥为达到」。

本报记者

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