中大团队揭月球内部水资源新线索 玻璃珠研究颠覆传统认知

随著全球绕月探索任务升温，月球地质演化之谜再次成为科学界关注对象，

，中文大学与美国加州大学洛杉矶分校携手合作，分析阿波罗17号带回地球的样本「74220」(橙色火山玻璃珠)，发现月球火山喷发对月球表面环境的影响持续多年之久，该发现不仅颠覆了传统认知，更为探索月球内部水资源及其他挥发性物质提供了全新研究路径。



过去科学界普遍认为月球火山玻璃是火山喷发时的岩浆快速冷却并完成脱气后形成的，即岩浆喷发到空中后，会在数分钟的飞行过程中一次性流失所有气体成分。直至团队在分析「74220」橙色玻璃珠时发现，这一传统假设无法解释样本中极低的挥发物含量。通过对样本中处于不同冷却与脱气阶段的玻璃珠进行细致分析，并结合扩散、挥发与冷却的电脑模型，团队重新建构出火山喷发物从月球地底喷出到完全冷却的完整过程。

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研究团队提出了全新观点，认为月球火山喷发产生的玻璃珠，在落回月球表面后，会被火山喷发形成的其他沉积物掩埋，而沉积物如同「保温箱」，使玻璃珠无法迅速冷却，而是在接下来的数年间持续缓慢冷却，并不断「呼气」释放气体，而非仅在飞行过程中一次性脱气。

月球火山玻璃珠来自月球深处，如同「时间囊」，保留了内部水分和其他挥发性物质的重要信息。此次研究的新发现，将为后续深入探索月球内部结构、水资源分布及挥发物循环提供重要支撑，推动全球绕月探索任务向更深层次推进。

倪鹏表示，如果忽略这些喷发物落回月表后经历的长期冷却和持续脱气过程，科学家就可能低估月球内部原本含有的挥发物数量和成分。中大提供

研究第一作者，美国加州大学洛杉矶分校教授倪鹏表示，如果忽略这些喷发物落回月表后经历的长期冷却和持续脱气过程，科学家就可能低估月球内部原本含有的挥发物数量和成分。相关研究已于科学期刊《自然通讯》刊登。

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