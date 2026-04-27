浸大70周年校庆呈献科技艺术盛宴 共谱「重构现场音乐」

音乐的呈现方式千变万化，当艺术与科技碰撞，更能激发出崭新的听觉与视觉意象，浸会大学团队以各种高端科技，突破性地将音乐、人形机械人与虚拟视觉技术的舞台互动，打造沉浸式科技艺术演出，为校庆送上视听盛宴，演出以「Life Music Reimagine(重构现场音乐)」为概念，并将热门游戏音乐《黑神话：悟空》带上专业交响舞台，艺术总监兼协理副校长（跨学科研究）潘明伦表示不能仅让机械人上台，而是要让科技与音乐真正融合。

潘明伦(右三)透露，早于2019年，团队已在构思如如何将古典音乐、电影音乐及游戏音乐互相融合，同时探索科技与音乐的结合，而适逢浸大校庆，团队决定实现当初的理念。何家豪摄

为庆祝浸大70周年校庆，潘明伦及团队决定推出结合高端科技的音乐会，包括与著名AI机械人Sophia合作，她将以独奏者身份登场，演绎三首由音乐学院专业应用副教授林钧辉及团队专属创作的原创歌曲，并由交响乐团现场协奏。音乐会更加入电子游戏元素，计算机科学系副教授陈杰及团队将配合《西游记》经典旋律及全球热门游戏《黑神话：悟空》主题曲，运用实时AI影像生成与数码「分身」舞蹈技术，由表演者透过节奏，现场发挥动作，而浸大师生同样会在作为乐团的一员演出展现电玩音乐与科技及人为艺术的融合。

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潘明伦透露，早于2019年，团队已在构思如如何将古典音乐、电影音乐及游戏音乐互相融合，同时探索科技与音乐的结合，而适逢浸大校庆，团队决定实现当初的理念，历经六年，最终选用定位为「艺术科技」的东九文化中心作为演出场地，并在后天进行演出，以「Life Music Reimagine(重构现场音乐)」为概念，打破传统音乐会边界，让观众同时感受现场管弦乐与沉浸式视听的冲击。

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表演的曲目亦兼顾经典与创新，不仅收录了古典大师名作，更加入流行音乐与游戏音乐元素，打破古典与流行的界线。电子音乐家兼音乐学院专业应用副教授陶然（Taurin Barrera）表示，团队不把AI视为单纯技术工具，而是具生命力的「创作合作者」。

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记者佘丹薇