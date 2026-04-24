中大医学院研究揭示婴儿脑部发展　或受早期表观遗传改变与肠道微生态影响

婴幼儿免疫与神经系统发展与初生表观遗传及微生物组关系密切，更影响日后出现神经发展障碍的风险。中文大学医学院进行研究，揭示婴儿出生时的表观遗传改变与肠道微生态两者相互影响，影响出生首年后的肠道微生态如何形成，亦与三岁时出现自闭症谱系障碍（ASD）及注意力不足／过度活跃症（ADHD）征状息息相关，而剖腹生产亦是关键因素之一。研究团队相信，透过移植肠道微生物或益生菌有望减少相关风险，并将持续研究讨婴幼期因素对幼童健康的影响。今次研究结果已于国际顶尖期刊细胞出版社旗下的《Cell Press Blue》发表。

中大医学院研究发现，神经源性基因的高度甲基化与儿童三岁时较高出现ASD及ADHD的风险相关，而剖腹产有机会影响基因甲基化程度，同时令母婴转移微生物菌群减少。团队相信透过补充特定「益菌」有望减少相关风险。 中大提供

初生婴儿表观遗传改变 与分娩方式怀孕时长有关

中大医学院跨专科团队早前展开纵向队列研究，招募969个家庭以探讨婴幼儿期的环境和饮食对肠道微生态的影响。团队分析其中571名初生婴儿脐带血的DNA甲基化模式，随后将数据与婴幼儿初生、两个月、半岁及一岁大时采集的肠道微生物菌群，以及与初生婴母亲妊娠第三孕期时的父母肠道微生物菌群作对照。结果发现，初生婴儿的表观遗传改变与分娩方式、怀孕时长、有年长兄姊及母体过敏情况有关，但不受父母肠道微生态影响；至于初生儿肠道微生态发展，则受分娩方式、抗生素、有年长兄姊及母乳喂哺影响。

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研究进一步揭示，婴儿出生后首年的微生态发展，会受出生时表观遗传状况影响，当用于识别病原体的免疫基因出现DNA甲基化水平较高时，婴幼儿半岁时亦见肠道微生物菌群缺乏多样性。另外，研究结果显示，经剖腹生产的婴儿，其DNA甲基化水平与自然分娩有差别，所涉基因更与免疫系统及脑部发展相关，估计与剖腹产缺乏分娩压力与皮质醇暴露相关；剖腹产的婴儿从母体获得的微生物菌群亦较少，惟从父体获得的微生物菌群水平则不受影响。

摄取益生菌有助改善儿童脑部发展

团队亦透过行为问卷调查，评估婴幼儿3岁时的神经系统发展，并研究微生物组、表观遗传及神经发展障碍早期征状的关系。结果显示，有ASD及ADHD征状的三岁儿童都有特别表观遗传及肠道微生态呈现方式。当中部分基因的DNA甲基化状况与婴幼儿神经发展，如ASD及ADHD征状有关。不过，初生首年如获补充肠道微生物Lachnospira pectinoschiza及 Parabacteroides distasonis，即使有ASD及ADHD相关的表观遗传特征，其后出现相关征状的机会亦较低。

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今次研究的高级作者、中大卓敏内科及药物治疗学讲座教授、中大医学院肠道微生物群研究中心主任兼香港微生物菌群创新中心联合总监陈家亮称，今次发现有部分肠道细菌具有保护功能，结果令人振奋，反映未来或可透过饮食或摄取益生菌以改善儿童脑部发展。

共同高级作者、中大医学院赛马会公共衞生及基层医疗学院副教授黄世万指，今次结果发现婴儿初生时的表观遗传状况会影响出现神经发展障碍的风险，但或可透过补充肠道「益菌」得以纾缓，研究亦揭示幼童发展受多个因素影响，不希望大众以为幼童脑部发展于出生时已成定局，团队将跟进参与研究的幼童情况，了解早期因素如何影响幼童成长，并透过实验室研究，证实肠道微生态与神经系统发展的关系。

本报记者

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