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中史历史科教科书全线改版 中三版本沿用不足4年

教育新闻
更新时间：16:05 2026-04-23 HKT
发布时间：16:05 2026-04-23 HKT

为免频密改版加重家长负担，教育局要求出版社须遵守课本「5年不改版」的规定。本报发现，今年初中中国历史科与历史科教科书全线改版，两科在2020年起逐级推行，中三教科书沿用不足4年便告改版。多间出版社近日相继举办新书简介会，力销人工智能（AI）支援中史教学。有教师认为须考虑课本改版是否合理，不排除要求学生沿用旧版课本。

推AI教学工具与平台抢市场

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适用书目表披露新学年8套初中中史课本，与3套历史科课本，中一至中三全套均会改版，前者每套书价介乎594至822元，后者则介乎1260至1308元，全部于去年至今年通过评审，惟香港教育图书的《活学中国历史（第二版）》、龄记出版的《新简明世界史》等，仍标示为「未完成覆检程序」。初中两史课程2020年起逐级推行，22年出版的中三课本迄今仅4年。当局解释两史课本均在2020年送审，出版社按课程发展，持续检视、修订和更新课本内容申请改版，当局按实际情况与「5年不改版」原则审批，而个别出版社仍按评审报告作修订。

延伸阅读：教科书市场萎缩 李家驹：出版社转型谋出路｜专访

多间出版社近日积极推销新版中史课本，不约而同推出AI教学工具与平台，力图抢占市场。据悉新版课本在历史叙述上，与旧版分别不大，但因应高中修订课程27/28学年起推行，个别内容有所加强。圣若瑟英文中学中史科主任陈少波指，选书时主要审视具体内容作考虑，「即使转用新版课本，学校可以逐级转，甚至继续沿用旧版课本，但前提是出版社愿意继续印才行」。他指该科近年已利用AI教学，比如AI历史人物与学生对话，「教师要花时间给予指令与纠正答案，如出版社能够提供资源，一定有帮助。」

记者 欧文瀚 梁子健

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