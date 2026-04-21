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理大4前沿科研项目 获第3轮「产学研1+计划」资助

教育新闻
更新时间：21:53 2026-04-21 HKT
发布时间：21:53 2026-04-21 HKT

第三批「产学研1+计划」资助名单近日公布，共有24个项目获得资助，而理工大学共有四个具影响力的研究项目成功入选，涵盖智能制造、量子技术、金融科技及法律服务数智化，展现科研成果商业化潜力。

在先进制造方面，理大工程学院院长文効忠负责的「灼见精工：智慧原位熔池精控科技」项目，核心技术为英特珀激光科技，运用高频光学断层扫描结合多模态 AI 引擎打造「工业透视眼」，实现微米级熔池实时监测与闭环控制，解决气孔、虚焊等缺陷，成本仅需一半，回本期短于一年。另一项目由理大量子技术研究院院长刘爱群领军的「新一代嵌入式微型量子晶片及网络安全应用」，项目致力于研发最新微型量子芯片，以推进网路安全。

而人工智能方面，香港可持续技术基金会教授陆海天负责的「智法数科：新一代法律服务智能体系统」，是香港首家专注跨境法律与合规 AI 的科创企业，核心产品「Lawrence」为AI数字员工，能进行法律检索、合约审查、风险识别等工作，协助企业节省成本、规避风险；由电子计算学系副系主任（研究及发展）区文浩负责的「ShieldTrade：安全 Web3 交易的多层防护系统」，则针对黑名单地址、恶意智能合约及钓鱼应用，在交易执行前侦测高风险操作并即时拦截，运用二进制分析、模糊测试与符号执行等技术，主动识别诈骗与恶意威胁，保障用户安全参与去中心化生态。

理大高级副校长（研究及创新）赵汝恒恭贺各获选团队，并表示相关资助项目将有助香港发展为国际创新科技中心，以及亚太区国际法律及争议解决服务中心。他续称，理大未来将持续推动产学研合作，促进科研成果转化为实际应用方案。

 

本报记者

延伸阅读：

「产学研1+计划」 24项目获资助涉款逾10亿

新一批「产学研」资助项目 中大3项目入选

 

 

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