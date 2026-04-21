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直资议会与中大签署合作备忘录 携手支援非本地生升学

教育新闻
更新时间：20:47 2026-04-21 HKT
发布时间：20:47 2026-04-21 HKT

本港42间直资学校早前已获批「直资扩容」资格，为协助非本地生来港升学，直资议会近日再与中文大学签署合作备忘录，双方将为就读直资学校的非本地学生提供系统化的升学支援，包括设立校长提名机制及提早识别具潜质的学生，建构结构清晰的升学途径，双方均期望吸引更多优秀青年留港，为香港发展作出贡献。

根据备忘录，双方将设立「校长提名机制」，直资学校可提名表现卓越的非本地生，获取入读中文大学的资格。中大亦会为获提名的学生提供奖学金，支持他们留港升学及发展。为落实「留学香港」愿景，双方计划联合举办国际外展及招生活动，及早识别具潜力的非本地生，并支援其学术成长。

考虑到非本地生来港后可能面对文化差异及心理适应问题，中大将为录取的学生提供过渡性支援，协助他们尽早熟悉大学的学习模式与校园生活，缩短入学后的适应期。课程方面，入读的非本地生将获邀参与中大先修课程；中大与直资议会亦将合办暑期课程，让学生提早体验大学学习环境。

中文大学常务副校长潘伟贤表示，期望是次合作能吸引更多具国际视野的优秀青年选择香港，在中大多元文化的环境中成长，为香港及全球的科研与社会发展作出贡献。

香港直接资助学校议会主席黄金莲修女则指出，这种一站式的人才培养模式，不仅有助学生建立坚实的学术基础，更能有效留住人才，推动香港成为国际教育、金融及科技中心枢纽。

此外，直资学校议会早前亦已分别与香港大学、科技大学、城市大学及教育大学签订类似的合作协议，共同为来港升学的非本地生提供一系列的援助。

本报记者

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