升级并校｜教局拒纳意见 长洲锦小29/30学年起停办 消息指有并校方案恐遭否决

再有获「派0班」小学宣告停办。教育局证实，不接纳中华基督教会长洲堂锦江小学就来年开班的意见书，因该校无申请任何发展方案，决定29/30学年起停止发放资助，锦江小学因此停办。消息指，教育局「支援公营学校持续发展专责小组」正审视9间学校申请与他校合并，但小组对个别方案可行性有疑虑，不排除拒绝采纳，意味或有更多学校停办。

校方力陈中学校网有利收生 教局拒接纳意见

今年有15间小学收生未达开班线而被「派0班」。据悉锦江小学提交的意见书，提到教育局在2026年度的中一派位起，把长洲等离岛小学的升中校网转为湾仔区，认为有利改善收生，争取继续开办资助小一。但教育局指，在通盘考虑和平衡各项因素后，决定不接纳校方提交的意见，锦江小学将于29/30学年起不再获发资助。本报向校长叶昌锐校长查询，惟截稿前未获回应。

长洲仍有两所公营小学，即长洲圣心学校及国民学校，教育局指两校各级有足够学位应付需求，现时在锦江小学就读的小三至小六生，可继续留校至毕业；至于就读小一至小二生，当局将支援他们在28/29学年后转校升读小五和小六。当局自三月中起逐一联络全部家长，包括子女即将升小，提供适切协助，而大部分受影响家长已作出选择。

当局强调资助小学均能就建议的班级结构，向当局提交意见，当局会充分考虑校方就区情及校情等特殊情况，提交的进一步资料。至于以邻近简约公屋快将入伙为由，向当局提出申诉，争取继续开办小一，未申请发展方案的柴湾基督教香港信义会信爱学校，意见书有否得到接纳，当局未进一步补充；同区的筲箕湾官立小学已宣布逐步停办。

专责小组审视并校建议 消息指个别方案恐难持续

今年15间获「派0班」小学，有9间提出与他校合并，包括鲜鱼行学校、圣公会将军澳基德小学、方树福堂基金方树泉小学。据悉教育局「支援公营学校持续发展专责小组」已召开两次会议，正审视各校的合并申请，惟个别方案涉及「弱校并弱校」，或与不同资助模式的学校合并，小组对能否持续发展或可行性等细节有疑虑。消息指，不排除有合并方案不获接纳，意味更多学校需要停办。

其他学校方面，有传特首李家超母校，深水埗的五邑工商总会学校，正寻求与同区另一间由同乡会主办的学校合并；景林天主教小学则寻求与同属圣母圣心会，同区的将军澳天主教小学合并，但后者今学年核准开班已达6级30班，料有一定难度。

本报教育组

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