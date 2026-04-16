港大：机械臂辅助全髋关节置换需再次手术比率低

全髋关节置换术虽是常见手术，但可能出现并发症，导致患者需要再次手术及延长复康时间。香港大学医学院的研究证实，机械臂辅助全髋关节置换手术，可以更精准量度及放置人工髋关节，大幅减低二次手术的机会。团队指目前近半公立医院的全髋关节置换手术，已使用机械臂辅助，未来或应用到膊头、脊柱等关节。

末期髋关节炎会导致严重的腹股沟疼痛、关节僵硬和功能障碍，影响患者活动。港大医学院临床医学学院矫形及创伤外科学系的研究团队，统计2019至2024年期间，在玛丽医院和大口环根德公爵夫人儿童医院关节置换中心进行，共553宗初次全髋关节置换手术结果，其中包括311宗属机械臂辅助手术，242宗则是传统手术，发现前者在术后30天及90天内，需要再次进行手术的比例，均低于后者。

更精准量度及放置

以术后90天再次手术为例，机械臂辅助手术的比率仅0.6%，因以闭合方式进行，患者毋须再次开刀；反观传统手术却达2.5%，患者更因人工关节周边骨折和伤口感染，需要再次开刀，令康复期延长。研究团队指，机械臂辅助全髋关节置换术，利用三维电脑断层扫描（CT）进行术前规划，就髋臼和股骨假体组件精准定位，并打磨人工髋关节，精准量度假体大小，放入患者体内，从而减少手术误差。

本报记者

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