理大伙中电研智能「发电机检测机械人」

稳定可靠的电力供应，对社会运作及经济发展尤其重要。理工大学与中华电力合作，研发智能「发电机检测机械人」，结合机械人技术与光纤传感技术，突破传统人工检测的限制，大幅提升发电机检查效率与作业安全。

发电机检测机械人可跨越气隙内的通风挡板进行三项主要检测工序，包括检查通风管道、定子内部铁芯片绝缘状况检测，以及透过敲击定子内的楔块进行紧固度检测。理大提供

「发电机检测机械人」厚度仅36毫米、专为该发电机结构设计，可灵活进出发电机外层固定的「定子」，与内部旋转的「转子」之间的狭窄气隙，并跨越通风挡板，在无需拆卸「转子」下自动完成主要检测工序，包括目视检查通风管道、检测定子内部铁芯片的绝缘状况，以及透过敲击「定子」内的楔块进行紧固度测试。反观传统的人手检测，需先拆卸重约50吨的「转子」，工序繁复，亦涉及重型吊运及大量配套安排，新技术将有效提升检查效率，优化长远的维修保养安排。

大幅提升检查效率

「检测机械人」更配备光纤传感网络，可监测自身关键部件的运作状态，确保在进入发电机气隙检测时稳定运行，保障顺利完成检测。研发机械人的理大电机及电子工程学系光电子讲座教授谭华耀指，整合项目历时约五年，由科研人员与本科生组成的理大团队，与中电发电业务部合作，形容是科研实力与电能专业的结合，有团队成员更是本科生一年级已参与其中。中电发电业务部高级总监刘志强则指，新技术有助提升检测效率及作业安全，长远加强发电设施的稳定运作，而工程团队亦深化与学界的协作，支持香港创科人才的培育与发展。

本报记者

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