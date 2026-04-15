香港多所大学举办升旗仪式 强化师生国家安全观念

为响应4月15日「国家安全教育日」，紧扣「主动对接『十五五』规划，坚持统筹发展和安全」主题，香港多间大学陆续举办升旗仪式，旨在强化师生国家安全观念与国民身份认同，培育具备国家观念及社会承担的青年人才。其中，香港教育大学、香港都会大学分别在校园举办相关活动，两校均明确表示，将继续秉承培育专业人才的使命，深化爱国主义教育，强化师生国家安全意识。

都会大学同样在校园举办升旗礼，特别邀请中国人民解放军驻香港部队（驻港部队）到校指导学生国旗护卫队的升旗技巧与步操。都大提供

教育大学的升旗仪式在大埔校园举行，升旗仪式由教大学生负责执行。除了教大赛马会小学及教大幼儿发展中心参与外，今年更邀请了来自不同区域的多所幼儿园代表共同参与，包括竹园区神召会太和康乐幼儿学校、牵晴间培元英文幼稚园、港九街坊妇女会孙方中幼稚园及仁爱堂郑丁港夫人幼稚园，将爱国教育贯通各年龄层。

教大校长李子建教授在仪式上表示，当前处于「十五五」规划开局关键时刻，教大将与全体师生同心同向同德，积极配合国家发展方向，共同维护国家安全，引导师生成为贡献国家及香港特区的爱国公民。

都会大学同样在校园举办升旗礼，特别邀请中国人民解放军驻香港部队（驻港部队）到校指导学生国旗护卫队的升旗技巧与步操，除了提升学生的升旗规范度外，更让学生在实践中深刻体会爱国情怀与责任担当。有参与学生表示，能得到驻港部队的指导感到十分荣幸，也进一步增强了自身的国家认同感。

本报记者

延伸阅读：

国安教育日︱周霁：维护国家安全没有局外人 香港市民既是国安受益者也是守护者

国安教育日︱夏宝龙：一时安全不等于「永远安全」 大埔火灾后别有用心人士将灾情政治化