第二届「香港健康创科杯」揭幕 125队中学生探索AI医学

人工智能的应用广泛，有助医学发展。由香港大学李嘉诚医学院及香港津贴中学议会联合主办的第二届「香港健康创科杯」，日前（4月11日）于香港大学医学院开幕，同场举行大型海报展览，主题 为「人工智能与医学科技」。今届赛事有125支中学队伍参与，包括新增的大湾区中学名额，另亦增设专业导师指导环节。

今届赛事的125支中学队伍，来自香港与内地，逾600名师生云集港大医学院。参赛学生透过海报展示及现场讲解，向专业评审团阐述如何应用人工智能、大数据及创新科技，应对现实中的医疗健康挑战。作品题材广泛，涵盖智慧诊断、个人化医疗、公共衞生监测及中医药现代化等多个领域，展现本地年轻一代对医疗创新的热忱与创意。

香港大学李嘉诚医学院于4月11日举办「香港健康创科杯」开幕礼。 津中议会提供

刘泽星教授寄语新世代 创意思维连结医疗实践

香港大学副校长（健康）兼李嘉诚医学院院长刘泽星表示，举办「香港健康创科杯」，是希望培养年轻人关注现实生活中的医疗议题，结合创新思维，提出切实可行的创新方案。他特别指出，今年比赛新增大湾区中学名额，可让两地学子交流，推动青年科研创意的融合与发展。

香港大学副校长（健康）兼李嘉诚医学院院长刘泽星教授于开幕礼致辞。 津中议会提供

今届赛事特设专业导师指导环节，由港大医学院教授及教学团队组成评审团，亲临展览现场与参赛队伍即场交流，并从创意原创性、科学逻辑及社会应用价值等范畴作出专业评审。港大医学院生物医学学院赖秀芸教授连续两届担任评审，赞赏学生表现超出预期，很多作品的完成度与专业水平极高， 认为只要加以培育发展，相信未来发展潜力无限。

教授导师一对一指导 助创意转化为可行方案

为进一步提升学生的科研能力，来自医学院不同学系和医学范畴的教授导师，为入选队伍提供一对一指导。透过深度互动，教授导师不仅协助学生加深对所选主题的科学理解，更引导他们将天马行空的创意，逐步转化为具备科学基础及社会应用价值的可行方案，实现从「构思」到「实践」。

随着「香港健康创科杯」的启动及初选展开，10支晋级队伍将进入下一阶段的教授导师指导环节，并于6月27日参加决赛，现场与专家评审交流对答。优胜者有机会参与由港大医学院与玛丽医院合办的暑期体验课程，亲身走进临床科研最前线，体验医学创新的实际应用。

本报记者

延伸阅读

科大研健康长寿奥秘 招募500名逾90岁长者

AI｜港产法律大模型 突破「幻觉」瓶颈 推动法律服务变革｜研之有理